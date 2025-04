Justiça determina liberdade de nove acusados de extorsão no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Após audiência de custódia realizada na manhã desta sexta-feira, 4 de abril de 2025, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na comarca de Itaituba, determinou a soltura dos nove indivíduos presos na última quinta-feira (03), no distrito de Moraes Almeida, sob acusação de extorsão e corrupção contra madeireiros e garimpeiros.

Os acusados foram detidos após uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil, sob o comando do delegado João Milhomem, que realizou a apreensão de armas e conduziu o grupo à delegacia para averiguação. Segundo informações da polícia, os detidos alegavam representar uma ONG que prestaria apoio a operações do IBAMA, mas não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a legalidade da operação.

Confira a lista dos presos que foram liberados:

Maxwell da Costa Fati

Gleison dos Santos

Eladio Almeida de Souza Neto

Elielson de Sousa Castro

Deuzimar da Luz

Francinei dos Santos Ferreira

Joleninson de Jesus Milesi

Kaique da Silva Santana

Paulo Henrique Ferreira Tavares

O Jornal Folha do Progresso obteve a informação com exclusividade, mas não teve acesso aos laudos processuais da decisão que resultou na liberdade dos acusados.

LEIA TAMBÉM

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/14:08:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...