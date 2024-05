Justiça determina prisão de indígenas suspeitos de envolvimento na morte de jovens no Pará

Três jovens foram encontrados na Reserva Indígena Parakanã em abril de 2022 — Foto: Divulgação

Os indígenas da aldeia Parakanã foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O Tribunal de Justiça do Pará determinou a prisão preventiva de seis indígenas suspeitos de envolvimento na morte de três jovens em abril de 2022, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

Os corpos dos supostos caçadores Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara foram encontrados dentro da reserva indígena Parakanã.

Na decisão do dia 10 de abril, o juiz Juliano Andrade diz que “a gravidade do crime praticado, usando uma foice e tirando toda e qualquer chance de defesa ou de reação da vítima causa abalo à ordem pública”.

A Polícia Federal de Marabá, no sudeste do Pará, foi quem ficou responsável pelo cumprimento dos mandados de prisão. O g1 solicitou confirmação à PF se os indígenas foram presos mas até o momento não recebeu retorno.

Os seis indígenas da aldeia Parakanã foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Por não ter conexão com crime federal, a PF, que cuidava do processo inicialmente, pediu encaminhamento do caso para a Justiça Estadual.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2024/08:54:26

