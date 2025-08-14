Justiça determina que Governo do Amazonas devolva R$ 44 milhões por mau uso de recursos do Fundeb

Gedeão Amorim foi multado pelo TCU — Foto: Divulgação

Tribunal de Contas da União (TCU) apontou gastos com alimentação, contrato com o CIEE e festa como irregularidades. Ex-secretário de educação, Gedeão Amorim, é multado.

A Justiça determinou que o Governo do Amazonas devolva cerca de R$ 44 milhões em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) após uso irregular da verba entre 2010 e 2011. O ex-secretário de educação Gedeão Amorim, responsável pela pasta no período, foi multado.

A decisão foi determinada pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) e publicada no Diário Oficial na quinta-feira (13). A medida é resultado de uma Tomada de Contas Especial aberta após denúncia do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O relator foi o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcanti.

➡️Contexto: Tomada de Contas Especial (TCE) é um processo administrativo usado para investigar e responsabilizar pessoas físicas ou jurídicas que causaram prejuízo ao dinheiro público federal. Ela é aplicada quando há suspeita de irregularidades e o órgão público não consegue resolver o problema por meios internos.

A investigação teve início a partir da conversão de uma representação feita pelo Conselho Estadual do Fundeb no Amazonas que apontou irregularidades na aplicação dos recursos do fundo. O TCU determinou que o valor seja devolvido ao fundo, para garantir o uso correto na educação básica e na valorização dos profissionais da área.

O Governo do Amazonas precisa devolver R$ 44.094.424,15 ao Fundeb, após ter as contas julgadas irregulares.

Entre os pontos levantados pelo TCU considerados indevidos estão:

Contratação do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) por R$ 10.226.134,69

Pagamento de despesas com alimentação por R$ 33.864.287,46

Realização de festa de confraternização em comemoração ao dia do gestor por R$ 4.000,00

O Estado tem 15 dias, a partir da notificação, para comprovar a devolução dos valores, com correção monetária e juros.

O ex-secretário Gedeão Amorim foi multado em R$ 15 mil. Ele também tem 15 dias para comprovar o pagamento ao Tesouro Nacional, com correção monetária.

O g1 questionou o posicionamento do Governo do Estado sobre a condenação, mas até a atualização mais recente desta reportagem, não houve resposta. A defesa de Gedeão Amorim não foi localizada.

Fonte: Lucas Macedo, g1 AM

