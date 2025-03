Justiça do Trabalho Itinerante chega a Monte Alegre, Alenquer e Belterra para atendimento gratuito

Justiça do Trabalho Itinerante: moradores de Monte Alegre recebem atendimento jurídico e serviços trabalhistas — Foto: Divulgação

A expectativa é de que centenas de pessoas sejam beneficiadas com os serviços oferecidos durante a passagem da equipe pelos municípios.

A Justiça do Trabalho está promovendo uma ação itinerante na região do Baixo Amazonas, iniciando os atendimentos em Monte Alegre e, posteriormente, chegará em Alenquer e Belterra. A iniciativa busca levar serviços judiciais a populações que nem sempre têm acesso regular à Justiça, oferecendo esclarecimento de dúvidas trabalhistas, atendimento sobre contratos de emprego, FGTS, além de serviços do INSS, Ministério do Trabalho e Emprego, e Caixa Econômica Federal.

De acordo com o juiz trabalhista Francisco Monteiro Júnior, coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), a ação representa um avanço na democratização do acesso à Justiça.

“A itinerância promovida pela Justiça do Trabalho garante que o cidadão possa resolver suas questões sem precisar se deslocar até Santarém, onde funciona o fórum trabalhista da região. Dessa forma, a Justiça se aproxima da população, proporcionando soluções mais ágeis e eficientes para suas demandas”, afirmou.

Além da atuação judicial, a ação também promove cidadania e fortalecimento dos direitos humanos. O atendimento descentralizado permite que trabalhadores de diversas localidades tenham acesso a orientações e resoluções de conflitos de maneira rápida e prática, evitando a morosidade de processos e a necessidade de longos deslocamentos para buscar atendimento jurídico.

Veja programação de atendimentos:

Monte Alegre

Os atendimentos começam por Monte Alegre, nos dias 17 e 18 de março, no Fórum da cidade, localizado na Praça de Onízio Bente, Cidade Alta. O horário de funcionamento será das 9h às 17h no primeiro dia e das 8h às 15h no segundo.

Alenquer

Em Alenquer, os serviços estarão disponíveis nos dias 19 e 20 de março, no Fórum da cidade, na Travessa Santo Antônio, no centro. Os atendimentos ocorrerão das 9h às 17h no primeiro dia e das 8h ao meio-dia no segundo.

Belterra

A última cidade a receber a ação será Belterra, no dia 21 de março, na Câmara Municipal, localizada na Vila Americana, nº 213, no centro. O horário de atendimento será das 9h às 17h.

