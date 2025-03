Justiça Eleitoral arquiva processo contra dois vereadores de Marabá (PA)

Foto: Reprodução | A investigação foi instaurada no dia 1º de outubro do ano passado, poucos dias antes da eleição. Na época, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, incluindo diligências na residência e no gabinete de Ilker Moraes

A Justiça Eleitoral determinou o arquivamento do processo que investigava os vereadores Ilker Moraes e Ubirajara Sompré por suposta compra de votos em troca de Cheques Moradia. O anúncio foi feito pelos parlamentares durante a sessão da Câmara Municipal de Marabá (CMM) na manhã desta terça-feira (18) e confirmado em consulta ao site do Ministério Público, que declinou da denúncia ao concluir que não havia elementos para sustentar a acusação.

A investigação foi instaurada no dia 1º de outubro do ano passado, poucos dias antes da eleição. Na época, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, incluindo diligências na residência e no gabinete de Ilker Moraes, de onde foi levado um HD para análise. O vereador afirmou que estava em viagem no momento da operação e reiterou que o caso teve motivações políticas. Ele declarou que tomará medidas contra acusações feitas sem provas e reforçou sua atuação na fiscalização do uso de recursos públicos no município.

Ubirajara Sompré, que também teve sua residência alvo da operação enquanto estava fora da cidade, declarou que sempre confiou na investigação e na sua absolvição. Ele afirmou que o arquivamento confirma sua inocência e elogiou o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/09:43:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...