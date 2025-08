Justiça Eleitoral rejeita cassação e mantém prefeito e vice de Ourilândia do Norte nos cargos

Foto:Reprodução | A Corte julgou improcedente o recurso que pedia a cassação dos mandatos por suposta captação ilícita de sufrágio durante as eleições municipais.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) decidiu, nesta terça-feira (5), manter nos cargos o prefeito de Ourilândia do Norte, Júlio César Dairel, e o vice-prefeito, Alessandro Machado Silva. A Corte julgou improcedente o recurso que pedia a cassação dos mandatos por suposta captação ilícita de sufrágio durante as eleições municipais.

A ação foi movida pelo ex-candidato a prefeito Denis Alves, que alegava irregularidades na campanha adversária. No entanto, o colegiado considerou frágeis as provas apresentadas e acompanhou a decisão da primeira instância, que já havia rejeitado a acusação.

A defesa dos gestores foi conduzida pelo advogado Sérgio Pinheiro, que destacou a ausência de elementos que comprovassem o ilícito eleitoral. Segundo ele, a campanha foi conduzida de forma regular, com as contas devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral, sem qualquer ressalva.

