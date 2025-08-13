Justiça Federal derruba decisão que anulava multa e embargo à mineradora que explorava ouro em área de proteção no Pará

Área de mineração na APA do Tapajós. — Foto: Divulgação/Ibama

Minewel Mineração PA foi flagrada explorando ouro dentro da APA do Tapajós, no sudoeste do estado. A empresa foi procurada pela reportagem.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), derrubou um mandado de segurança concedido à mineradora Minewel Mineração PA, flagrada extraindo ouro de forma irregular na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no sudoeste do Pará.

Na decisão, o tribunal confirmou a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para fiscalizar e autuar a mineradora na unidade de conservação ambiental.

Em 2023, o Ibama aplicou multa à empresa por extração ilegal de ouro na reserva de cerca de dois milhões de hectares, que abrange os municípios de Itaituba e Jacareacanga. A mineradora operava sem autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da unidade criada em 2011, de acordo com a AGU.

O g1 solicitou posicionamento da empresa, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

A mineradora conseguiu a decisão judicial inicial anulando a multa e o embargo aplicados pelo Ibama, mas a AGU recorreu ao TRF-1, que reformou a sentença e reafirmou a legalidade da fiscalização e penalização ambiental promovidas pelo Ibama em unidades de conservação.

O tribunal também destacou o descumprimento das condicionantes ambientais previstas nas licenças da mineradora.

Para a procuradora federal Thais Andrade de Almeida, que atuou no caso, a decisão reforça a importância da atuação dos órgãos ambientais e destacou a necessidade de fiscalização efetiva para que atividades potencialmente poluidoras respeitem a lei e condicionantes ambientais.

Com a decisão do TRF-1, foi restabelecida a validade dos atos administrativos do Ibama, e ficou estabelecido que não é cabível usar mandado de segurança para anular multas ou penalidades cuja legalidade esteja comprovada.

Fonte: g1 Pará — Belém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/15:53:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...