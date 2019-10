Justiça fixa fiança de R$ 3 mil para morador que atirou em ladrão sair da cadeia- Internautas ajudaram

(Foto:Reprodução WhatsApp)- Justiça fixa fiança de R$ 3 mil para morador que atirou em ladrão em residência de Novo Progresso sair da cadeia e responder em liberdade.

Em audiência de Custodia, a juiz Plantonista Dr. Juliano Mizuma , mandou soltar “Evandro Shoeniger” , que estava preso na Delegacia de Novo Progresso, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil reais.

A Justiça fixou em R$ 3 mil para o morador “Evandro Schoinger “, sair da cadeia e responder em liberdade, depois que foi preso por reagir em defesa ao seu patrimônio, durante uma tentativa de assalto , na madrugada desta sexta-feira(04), em Novo Progresso.

O Caso

O Caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (04), na Rua da Pátria próximo da 4 de Abril (fundos) no bairro Jardim Planalto por volta das 02h20mn em Novo Progresso.

Evandro Schoinger atirou no ladrão pelo vulto e atingiu o ladrão na cabeça. O ladrão foi identificado como Rodrigo Luisa Barros de 43 anos , foi internado no Hospital Municipal onde veio a óbito na manhã de sábado (05).

O menor de 11 anos (comparsa), que estava junto com Rodrigo e ajudou a socorre-lo ate hospital municipal, foi preso pela Policia Militar e se encontra custodiado ao Conselho Tutelar onde aguarda decisão da justiça.

Vaquinha

Em grupo de WhatsApp e no Facebook, internautas fizeram uma vaquinha para ajudar na arrecadação do valor, para pagar fiança. Segundo a família o valor foi pago com dinheiro do pai do morador em forma de empréstimo.

Evandro foi solto ainda no sábado (05) e vai responder em liberdade.

