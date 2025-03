Justiça manda soltar Jeferson Costa Santos preso acusado de mandar matar Sandra Lima em Novo Progresso

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou, nesta quinta-feira, 06 de março de 2025, que seja expedido o alvará de soltura do Nacional Jerferson Costa Santos acusado de assassinar a ex-mulher Sandra Lima, de 41 anos, em Novo Progresso-PÁ. O Jornal Folha do Progresso não teve acesso a decisão judicial que corre em segredo de justiça no TJPA.

Jerferson Costa Santos, foi preso em 17 de Janeiro de 2025, após investigação da Policia Civil que o acusou de ter contratado pistoleiro para cometer o homicídio.

Segundo a polícia as investigações culminaram na identificação de Matheus de Vargas como autor do crime. O assassinato de Sandra foi resultado de uma trama criminosa organizada por Jeferson, que contratou Matheus para matar a ex-esposa por R$ 2.000,00. A polícia conseguiu, assim, elucidar os fatos e prender os responsáveis pela morte de Sandra Lima, 41 anos.

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025, a Polícia Civil de Novo Progresso, com apoio das equipes de Castelo dos Sonhos, esclareceu os três homicídios ocorridos entre novembro e dezembro de 2024. Os crimes, que chocaram a cidade, Foram investigados de maneira minuciosa pelas autoridades locais. Os assassinatos de Sandra Lima, 41 anos, a trans Mayla Mendes e Anderson. As investigações levaram à prisão de Matheus de Vargas, executor dos crimes, e Adiel Machado de Lima Junior, seu cúmplice.

Polícia Civil concede coletiva e detalhada elucidação de três homicídios em Novo Progresso (PA) (Assista abaixo)

Caso Sandra Lima

A vítima, inicialmente era suspeita de ser foragida, após ser acusada de tentativa de homicídio contra seu ex-marido, Jeferson Costa Santos no dia 18 de novembro de 2024, desde essa data, Sandra Lima desapareceu e foi encontrada morta em 7 de janeiro de 2025, nas proximidades do aeroporto de Novo Progresso. Sandra foi identificada por familiares, que reconheceram o corpo pelas roupas e características.

No dia 15 de janeiro de 2025, Jeferson foi preso pela Polícia Civil de Novo Progresso como principal suspeito da morte de Sandra, após uma investigação minuciosa que envolveu depoimentos de testemunhas e quebra de sigilo telemático, especialmente de mensagens no WhatsApp.

