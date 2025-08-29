Justiça retira premiê mais jovem da história da Tailândia do cargo por violação de ética

Paetongtarn Shinawatra era primeira-ministra da Tailândia. — Foto: Reprodução

Paetongtarn pertence à dinastia política da família bilionária Shinawatra, sendo a sexta premiê desse grupo removida ou pelos militares ou pelo judiciário do cargo.

Em uma decisão tomada nesta sexta-feira (29), o Tribunal Constitucional da Tailândia destituiu Paetongtarn Shinawatra do cargo de primeira-ministra do país após um ano no poder. De acordo com os ministros da corte, ela teria cometido uma violação de ética.

Apesar da argumentação, a imprensa do país relata que é mais um capítulo na crise política tailandesa. Paetongtarn pertence à dinastia política da família bilionária Shinawatra, sendo a sexta premiê desse grupo removida ou pelos militares ou pelo judiciário do cargo.

A Tailândia enfrenta uma espécie de confronto político entre as famílias ricas para saber quem irá permanecer com o poder. Isso envolve também colaborações com a Justiça para destituição do cargo.

Paetongtarn Shinawatra, de 39 anos, foi a primeira-ministra mais jovem da história do país.

Em seu veredito, o tribunal afirmou que ela violou a ética em uma ligação telefônica vazada em junho, durante a qual ela pareceu se reverenciar diante do ex-líder cambojano Hun Sen, quando ambos os países estavam à beira de um conflito armado de fronteira. Os combates eclodiram semanas depois e duraram cinco dias.

A decisão foi de 6 a 3, dizendo que a agora ex-premiê colocou os interesses privados acima dos da nação e prejudicou todo o país.

‘Devido a um relacionamento pessoal que parecia alinhado com o Camboja, o réu estava consistentemente disposto a cumprir ou agir de acordo com os desejos do lado cambojano’, escreveu o tribunal em um comunicado.

Na época, Paetongtarn pediu desculpas pelo vazamento da ligação e disse que estava tentando evitar uma guerra.

A decisão abre caminho para a eleição de um novo primeiro-ministro pelo parlamento, um processo que pode se arrastar, com o partido governista Pheu Thai perdendo poder de barganha e enfrentando o desafio de fortalecer uma aliança frágil com uma maioria mínima.

O vice-primeiro-ministro Phumtham Wechayachai e o atual gabinete supervisionarão o governo interinamente até que um novo primeiro-ministro seja eleito pela casa, sem limite de tempo para que isso ocorra.

Paetongtarn é a quinta primeira-ministra removida do cargo em 17 anos pelo Tribunal Constitucional.

