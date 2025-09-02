Justiça solta homem preso após disparos em discussão por entulho em Marabá
Foto:Reprodução | Na decisão, a magistrada ressaltou que Jailson é réu primário, possui residência fixa e demonstrou colaboração com as investigações.
O homem identificado como Jailson Gomes de Sousa, de 42 anos, preso no sábado (30/8) após efetuar disparos de arma de fogo contra outro indivíduo na entrada do Residencial Castanheira, em Marabá, sudeste do Pará, foi colocado em liberdade provisória neste domingo (31/8), por decisão judicial.
De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início após uma discussão envolvendo o descarte de entulhos próximo à oficina de propriedade de Jailson. Durante o desentendimento, o acusado entrou em sua residência, localizada nos fundos do estabelecimento, e retornou armado com uma pistola calibre 9mm, registrada em seu nome, efetuando pelo menos seis disparos. A vítima conseguiu se abrigar e acionou apoio.
Testemunhas confirmaram os tiros e relataram a ação de Jailson. Um escrivão da Polícia Civil, que estava no local, chegou a dar voz de prisão ao suspeito até a chegada de guarnições da PM. Após buscas autorizadas dentro da residência, a pistola foi encontrada no galpão da oficina, onde teria sido arremessada por uma janela, juntamente com cápsulas deflagradas.
Jailson foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde teve a prisão em flagrante homologada. Entretanto, ao analisar o caso no plantão judiciário, a juíza Aline Cristina Breia Martins entendeu que não havia elementos que justificassem a manutenção da prisão preventiva por tentativa de homicídio, já que ninguém foi atingido e não foram produzidas provas que indicassem intenção de matar.
Na decisão, a magistrada ressaltou que Jailson é réu primário, possui residência fixa e demonstrou colaboração com as investigações. Por isso, concedeu a liberdade provisória sem fiança, impondo medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo, proibição de deixar a comarca sem autorização, obrigação de manter endereço atualizado e vedação ao porte de armas de fogo.
