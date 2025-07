Kerolin marca três, Brasil goleia a Bolívia e segue invicto na Copa América

Kerolin comemorando um dos seus gols na Copa América Feminina • Lívia Villas Boas/CBF

Kerolin (três vezes), Luany (duas) e Amanda Gutierres marcaram os gols da goleada brasileira por 6 a 0.

O Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0, nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada da Copa América Feminina. A equipe verde-amarela segue invicta no torneio, com seis pontos conquistados em seis possíveis.

Kerolin, três vezes, e Luany, em duas oportunidades, e Amanda Gutierres foram as autoras dos gols da Seleção Brasileira na goleada sobre o time boliviano. As comandadas do técnico Arthur Elias lideram o grupo B, superando também Colômbia, Paraguai e Venezuela.

O Brasil volta aos gramados pela Copa América Feminina na próxima terça-feira (22), às 21h (de Brasília), para encarar a Seleção Paraguaia.

Sobre o jogo

Como esperado, o Brasil iniciou a partida indo para o ataque em busca do gol. Aos 12 minutos, a meia Dudinha chutou de fora da área e a bola sobrou livre para a atacante Luany, que finalizou forte para abrir o placar. Mais tarde, aos 25, a capitã Kerolin tentou encobrir a goleira boliviana e acertou a trave.

A forte pressão brasileira logo resultou no segundo gol. A lateral Fátima Dutra arriscou e a arqueira da Bolívia soltou a bola nos pés de Luany, que balançou as redes pela segunda vez no confronto. A própria sofreu um pênalti poucos minutos depois. Na cobrança, Kerolin chutou no cantinho e ampliou para 3 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias seguiu empilhando oportunidades claras de gol no segundo tempo. A craque Marta, que entrou ao decorrer do jogo, achou Kerolin na área, que bateu no canto para fazer o quarto. Aos 37 minutos, mais um passe de Marta para Kerolin marcar o seu hat-trick. No fim, a centroavante Amanda Gutierres, de cabeça, fechou a conta em 6 a 0.

