Kim Kardashian lança coleção de calcinhas com pelos pubianos sintéticos

Foto: Reprodução | Chamada de “The Ultimate Bush” (ou “O Arbusto Final”), a coleção traz vários modelos de calcinha. Cada peça é vendida por R$ 190.

A marca de roupas Skims, da Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que imitam pelos pubianos. A novidade foi divulgada no Instagram da marca, nesta terça-feira (14).

Chamada de “The Ultimate Bush” (ou “O Arbusto Final”), a coleção traz vários modelos de calcinha. Cada peça é vendida por R$ 190.

“Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, esta fio dental mistura pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas”, afirma a descrição das peças.

Na propaganda, a marca diz: “Com a nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser”.

“Diferentes cores, diferentes pelos… É insano”, diz Kim rindo, em um vídeo postado no seu Instagram. Ela fundou a Skims em 2019, ao lado de Emma Grede e Jens Grede.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/15:12:38

