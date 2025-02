Lactário do Regional de Marabá fortalece nutrição dos bebês prematuros

Unidade do Governo do Pará oferece fórmulas personalizadas que impulsionam o crescimento e a recuperação de recém-nascidos | Foto: ASCOM

Há 31 dias, Augusto Costa de Souza nasceu prematuro no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá. Desde então, ele permanece internado, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação. Sua nutrição é garantida pelo Lactário, setor do hospital que fornece alimentação adequada para fortalecer e promover o desenvolvimento de bebês e crianças com necessidades especiais.

Fernanda Nayara, mãe de Augusto e moradora de Marabá, relatou que, devido a complicações de saúde, não pôde amamentar o filho. No entanto, destacou que o apoio oferecido pelo hospital tem sido fundamental para a recuperação do bebê.

“Estou muito grata por todo o cuidado e atenção que o lactário tem proporcionado ao Augusto. Saber que ele está recebendo a nutrição adequada me dá tranquilidade e esperança de vê-lo cada vez mais forte”, disse Fernanda, emocionada.

Lactário – O lactário da unidade do Governo do Pará é responsável pelo preparo e fornecimento de fórmulas lácteas e dietas específicas, seguindo rigorosos padrões de higiene e qualidade. O setor destina-se à manipulação e distribuição de fórmulas infantis, módulos de proteína e fibras, dietas enterais e suplementos nutricionais, garantindo a nutrição dos pacientes.

Outro bebê que também se beneficia do suporte do lactário é José Felipe, que nasceu na unidade e tem se desenvolvido graças à nutrição especializada fornecida pelo setor. Sua mãe, Natalya Rayza, destacou a importância do serviço para a recuperação do filho.

“Ele está sendo alimentado por meio de uma seringa com leite, que é a melhor opção para o seu caso. Além do apoio da equipe do hospital, o pai dele também tem ajudado nesse processo, o que torna tudo mais tranquilo e seguro para nós”, afirmou Natalya.

Nutrição especializada – Kaique Silva, nutricionista do Serviço de Nutrição Dietética do hospital, destacou a relevância do Lactário para a saúde dos pequenos pacientes. “É crucial para fortalecer o sistema imunológico e assegurar um ganho de peso saudável dos bebês. Preparamos fórmulas e dietas personalizadas que auxiliam o desenvolvimento e bem-estar”, explicou.

O profissional ainda destacou que, em 2024, foram produzidas mais de 30 mil fórmulas, com uma média diária de 120 compostos de 30 a 240 ml cada, que são usadas por via oral e por sonda. “Cada fórmula que preparamos é um passo em direção à vida, à esperança e ao futuro desses pequenos guerreiros. Ver cada um deles crescer forte e saudável é a nossa maior recompensa”, afirmou o nutricionista.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma nutrição adequada nos primeiros dias de vida é fundamental para reduzir as taxas de mortalidade infantil e promover um desenvolvimento saudável, contribuindo para a prevenção de inúmeras doenças. Além disso, práticas alimentares corretas nessa fase inicial podem impactar positivamente o crescimento físico, o desenvolvimento cognitivo e a saúde a longo prazo.

Referência pediátrica- O Regional do Sudeste do Pará gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), dispõe de 29 leitos exclusivos para bebês e crianças, divididos entre as Unidades de Terapia Intensivo (UTI,s) pediátrica e neonatal, que oferecem cuidados intensivos especializados, e a clínica pediátrica que proporciona uma ampla gama de tratamentos.

Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

