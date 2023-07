Ladrão de gado é baleado em confronto e PM recupera 40 vacas em MT

(Foto: Reprodução) – Equipes policiais do 2º Comando Regional da PM desarticularam uma quadrilha e prenderam seis criminosos após um roubo seguido de sequestro, neste domingo (23), na zona rural de Nossa Senhora do Livramento.

Na ação, foram apreendidas quatro armas de fogo e dezenas de munições. Dois veículos e 40 cabeças de gado foram recuperadas.

No início da tarde, a PMMT recebeu informações sobre uma ocorrência de cárcere privado em uma propriedade rural. Segundo o denunciante, que conseguiu escapar da quadrilha, os criminosos teriam rendido e deixado cinco vítimas amarradas e realizaram diversas ameaças com arma de fogo, fugindo levando cerca de 40 cabeças de gado.

Na propriedade, uma das vítimas foi encontrada e afirmou que os suspeitos fugiram após um refém conseguir escapar. A vítima ainda disse que toda a família estava sendo mantida em cárcere desde a tarde de sábado e que a quadrilha teria por volta de seis suspeitos, que fugiram em veículos que eram da propriedade rural.

Todas as equipes policiais da área foram acionadas e iniciaram diligências pelas estradas que cortavam a cidade. Na rodovia federal BR-070, a 6ª Cia de PM de Poconé se deparou com um Voyage branco da propriedade e iniciou acompanhamento. Os suspeitos notaram a presença policial e aumentaram a velocidade, vindo a perder o controle do carro, caindo em uma ribanceira após tentarem realizar uma ultrapassagem irregular.

Na abordagem, dois suspeitos foram encontrados, sendo que o suspeito que estava como motorista efetuou disparos contra a PM, que revidou a ação e atingiu o criminoso, que não ficou ferido gravemente. O homem se entregou e foi detido junto com um segundo suspeito. Com os criminosos foram encontradas uma pistola, uma espingarda e munições.

Na continuidade das diligências, já no começo da noite, os militares da Força Tática do 2º CR receberam a informação de que o restante da quadrilha estava em um Fiat Argo prata, também roubado da fazenda.

Em patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado, os policiais encontraram o referido veículo ocupado por quatro homens e realizaram abordagem. Questionados, os criminosos confessaram o roubo na propriedade rural e também apresentaram a chave de um veículo Siena, roubado para chegar na fazenda, e que o carro estava estacionado em um supermercado.

Ainda em depoimento, um dos criminosos também disse que teria deixado os objetos utilizados no crime, em sua residência, no bairro Parque Paiaguás. No endereço indicado, os policiais encontraram mais duas espingardas e munições para as armas de fogo. Em seguida, os suspeitos receberam voz de prisão.

Na Central de Flagrantes de Várzea Grande, o proprietário da fazenda esteve presente e reconheceu os criminosos. Uma equipe policial fez contato informando que teria encontrado cabeças de gado, em uma chácara abandonada no bairro Formigueiro. A vítima reconheceu os animais por fotos e se prontificou a fazer a recuperação do gado.

Os suspeitos foram presos em flagrante e ficaram à disposição da Polícia Judiciária Civil.

Fonte: Redação folha max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/18:06:56

