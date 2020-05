Ladrão de residência é preso por populares em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem acusado de roubar uma residência foi preso na manhã desta terça-feira (19),próximo a rodoviária , em Novo Progresso.(Foto:Ilusttrativa) O ladrão estava saindo da residência do Sr. Vicente , por volta das 10h15mn, na rodoviária , identificado por Mauricio , de 21, anos , foi inicialmente detido por populares quando tentava deixar o imóvel. O patrulhamento foi avisado pelo rádio e quando viu a movimentação, o prendeu em flagrante. Mauricio estava com os pertences roubadas da residência e confessou para policia o delito. O ladrão foi entregue pela Policia Militar para Policia Civil onde aguarda audiência de custodia.

You May Also Like