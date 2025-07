Ladrão é amarrado em poste ao tentar assaltar residência no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu por volta de 12h30 desta quinta-feira (3) e mobilizou moradores, que detiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar

Um homem ainda não identificado foi contido e amarrado por moradores do bairro do Castanheira, em Belém, após invadir uma residência e tentar cometer um assalto na tarde desta quinta-feira (3). O caso ocorreu por volta das 12h30, na passagem Maria Helena com a passagem São João, e mobilizou a comunidade local.

Suspeito teria ameaçado adolescente com facas

De acordo com relatos de testemunhas, o homem invadiu uma casa onde estava apenas um adolescente. Durante a tentativa de assalto, o suspeito teria se apossado de duas facas e ameaçado a vítima, que conseguiu se trancar em outro cômodo e pedir ajuda aos gritos. Moradores ouviram os pedidos de socorro e iniciaram uma perseguição ao suspeito, que fugiu em direção a uma área de mata próxima.

Moradores amarraram suspeito até chegada da PM

Após ser localizado na região de mata, o homem foi amarrado a uma estrutura de sinalização por moradores, que alegam ter agido para impedir uma possível fuga enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar. Alguns relatos indicam que o suspeito foi agredido por membros da comunidade.

Durante a abordagem, o homem teria apresentado comportamento alterado e, segundo testemunhas, admitiu estar sob efeito de drogas. “Ele entrou na casa, pegou duas facas e ameaçou o menino. Quando saiu correndo, a turma se juntou e foi atrás. Pegaram ele lá no final da rua, no mato. Ninguém sabe quem é. Aparentemente, estava drogado”, relatou um dos moradores.

Suspeito estava sem documentos e teria tido surto

Apesar da tensão, ninguém ficou ferido e nenhum objeto foi levado da casa. O suspeito teve apenas escoriações leves, segundo moradores. A Polícia informou que ele não portava documentos e estaria em um possível surto psicótico. Ele foi encaminhado à Seccional Urbana da Marambaia, onde o caso será investigado.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso

