Ladrão que furtou moto dentro de residência é preso em Novo Progresso

Equipe da Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (04) , um homem de posse de uma motocicleta roubada dentro de uma residência no Bairro Bela Vista na tarde desta quarta-feira (03) em Novo Progresso.(Foto:Divulgação Policia)

Conforme relatou para policia a dona da motocicleta Honda NXR 150 BROS ES, de cor vermelha ao sair de casa deixou portão aberto, que o ladrão aproveito da ausência e furtou a motocicleta dos fundos onde estava em uma garagem. Os ladrões que usaram de outra motocicleta para dar suporte ao roubo, entraram na residência e empurraram para fora a motocicleta com o capacete , fizeram ligação direta e fugiram rumo ignorado.

Os policiais conseguiram localizar um dos envolvidos após os vizinhos relatarem as características dos assaltantes. A motocicleta foi encontrada no bairro Santa Luzia por volta da 10h00mn desta quinta-feira(04), pela policia militar, o condutor “DOUGLAS” [reu confesso] e o veiculo foram presos.

No local, o rapaz confessou que roubou a motocicleta e foi conduzido para delegacia de policia Civil para providencias.

A motocicleta foi entregue para o dono .

