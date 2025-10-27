Vídeo: Ladrão realiza arrastão no final da Avenida Pará em Novo Progresso e causa revolta entre moradores

Foto: Reprodução | Um ladrão tem deixado os moradores do final da Avenida Pará, em Novo Progresso, em estado de alerta e preocupação. Conforme mostra imagens de uma câmera de segurança, uma residência foi invadida durante a madrugada de quinta-feira (23).

De acordo com o morador, o criminoso levou diversos objetos de valor, incluindo uma caixa de som JBL, roupas, perfumes e até uma espingarda de pressão, mostrando total desrespeito pelo bem-estar da comunidade. A vítima informou que o boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia local, e que as autoridades estão investigando o caso.

O que chamou atenção foi a ousadia do suspeito: ele realizou várias viagens carregando os objetos nas costas, demonstrando total tranquilidade e despreocupação durante a ação criminosa. A forma como o crime foi executado deixou os moradores preocupados com a segurança da região, que já vinha enfrentando casos de pequenos furtos nos últimos meses.

A população está sendo convocada a colaborar com qualquer informação que possa levar à identificação e prisão do autor. Quem tiver qualquer dado relevante pode entrar em contato pelo número (93) 8118-1349, garantindo sigilo absoluto.

As autoridades reforçam a importância de medidas de segurança em residências e alertam para a necessidade de registrar ocorrências sempre que houver qualquer suspeita de atividade criminosa. O caso serve como alerta para a comunidade, reforçando a atenção redobrada à segurança no bairro.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Progresso Urgente Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/09:16:33

