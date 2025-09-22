Ladrão tem perna e órgão genital amputados após acidente

Foto: Divulgação / CBMSC | Um homem de 23 anos ficou gravemente ferido após furtar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (21), no bairro Primo Tacca, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem, acompanhado de outro homem, furtou a moto em frente a uma residência no bairro São Pedro. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle e colidiu contra um carro de passeio. O casal que estava no veículo não se feriu e foi liberado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o motociclista apresentava uma fratura exposta na perna esquerda. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia, mas precisou ter a perna amputada. Em razão da gravidade dos ferimentos, médicos também realizaram a amputação do pênis e de um dos testículos.

Segundo a Polícia Militar, o jovem possui uma extensa ficha criminal, com registros de roubo, tráfico de drogas, furto, violência doméstica, entre outros delitos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/16:19:30

