Ladrões invadem estúdio da TV Globo e assaltam funcionários no Rio

Foto: Reprodução | Na noite desta segunda-feira (11), um grupo de criminosos invadiu um estúdio da TV Globo no Rio de Janeiro e assaltou funcionários que estavam no local. O crime aconteceu em uma área isolada próxima ao resort Albacoa, onde não havia gravações no momento do ataque.

De acordo com relatos, os assaltantes aproveitaram a falta de movimentação para entrar no espaço sem serem notados. Sob ameaça, os funcionários foram obrigados a entregar pertences pessoais, como celulares, carteiras e outros objetos de valor. Após a ação, os criminosos fugiram pulando o muro e roubaram um carro para escapar.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para localizar os responsáveis pelo assalto. Até o momento, não há informações sobre prisões ou sobre o paradeiro dos suspeitos.

O caso gerou preocupação entre os profissionais da emissora e reacendeu debates sobre a segurança na região. Funcionários e membros da produção temem que novas investidas criminosas possam ocorrer, sobretudo em locais mais afastados dos principais polos de gravação.

A TV Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, mas fontes internas informaram que medidas estão sendo analisadas para reforçar a segurança no entorno dos estúdios.

O crime destaca a crescente vulnerabilidade de áreas consideradas estratégicas e expõe a necessidade de reforços no policiamento, especialmente em pontos onde a movimentação é reduzida durante a noite.

A polícia segue investigando o caso e qualquer informação que possa levar aos criminosos pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia (2253-1177).

Fonte: ACG NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/14:46:33

