Ladrões invadem fazenda e fazem reféns durante assalto em Novo Progresso

Criminosos estavam armados e fugiram levando ,dinheiro, jóias, relógios, armas e pertences das vitimas.(Foto:Ilustrativa)



Dois assaltantes em uma motocicleta invadiram uma propriedade rural às margens da rodovia BR 163 (Fazenda Brazuca), nas proximidades da comunidade de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso-PA e fizeram três pessoas reféns. As vítimas, segundo a informação , são moradores [capataz] da fazenda conhecido por Poconê. Entre os reféns, uma mulher gravida de 5 meses e uma criança de sete anos. O Capataz da fazenda foi amarrado, a mulher e os filhos rendidos. O responsável pela fazenda estava em Novo Progresso lavando veiculo da Fazenda Brazuca.



A ação dos bandidos durou cerca de uma hora, ao saírem fizeram ameaças, “pediram para que no prazo de uma hora ninguém saísse da fazenda e não avisassem a policia ao contrário voltariam e matariam todos.”

O assalto ocorreu por volta das 09h30mn desta terça-feira, e segundo o relato eles tinham apoio de um veiculo que estava estacionado as margens da rodovia, ao aterem fuga , a camionete saiu seguido da motocicleta.



Relação dos pertences roubados



2- espingarda calibre 20- Marca :mossberg -Registrada

2- Rádios Amador AU

2 -pistolas 765- Registradas

1- pistola 380 -Registrada

Munição com suporte de todos os calibres acima



2- Alianças de ouro

Pulseira em ouro

Duas correntes em ouro com medalhão de escorpião

pulseiras em ouro

Computador , Óculos e uma quantia em dinheiro[valor não divulgado].



Quem tiver informações pode passar pelo 190 da policia ou no whatsApp (93)984046835, seu nome ficará em sigilo.

O caso foi registrado na delegacia de Policia de Novo Progresso.

*Ninguém foi preso envolvidos neste caso até publicação desta matéria.



Fonte:Adecio Piran Para o Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...