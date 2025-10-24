Lama e buracos causam engarrafamento na BR-230, em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | Caminhoneiros ficam parados há horas entre os km 150 e 170 da Transamazônica e reclamam das más condições da estrada.

Motoristas que passam pela BR-230 (Transamazônica), no trecho entre os km 150 e 170, no município de Uruará, oeste do Pará, enfrentam grandes dificuldades por causa das más condições da estrada. O local está tomado por buracos e lama, e o tráfego ficou lento e congestionado nesta quinta-feira (23).

De acordo com caminhoneiros, vários veículos pesados atolaram ainda na madrugada, bloqueando parte da pista e impedindo a passagem de outros caminhões e carros menores. A fila de veículos já se estende por vários quilômetros, causando revolta entre os motoristas e os moradores da região.

Um caminhoneiro relatou o sofrimento:

“A gente fica aqui dias esperando, sem banho, sem comida direito. Essa estrada virou um sofrimento. Todo ano é a mesma coisa e ninguém resolve.”

O problema também atrapalha o transporte de grãos, madeira e outros produtos, afetando a economia local. Moradores e caminhoneiros pedem uma ação urgente do governo e do órgão responsável pela rodovia, cobrando reparo imediato ou recuperação completa do trecho.

Enquanto não há solução, muitos motoristas tentam se desatolar com ajuda de tratores e moradores, em mais um episódio que mostra a situação precária da Transamazônica no Pará.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Plantão 24horas News e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/13:42:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...