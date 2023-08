Lançamento oficial da Expo Favela Pará será realizado nesta segunda-feira

Evento é uma iniciativa da Favela Holding, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA). Objetivo é dar visibilidade a empreendedores das periferias paraenses

A primeira edição da Expo Favela Innovation em solo paraense será lançada oficialmente nesta segunda-feira (4), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém, a partir das 19h. A iniciativa, que é coordenada pela Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), vem sendo realizado em várias partes do país desde o início do ano e nos dias 30 de setembro e 1º de outubro chegará ao estado do Pará.

O evento é uma feira de negócios destinada aos empreendedores de periferia. O lançamento oficial contará com representantes da coordenação, da CUFA Pará e também do Governo do estado, que dão apoio à edição local. Durante o lançamento, serão apresentados alguns itens da programação, como oficinas, workshops, ações culturais e os painéis, além de confirmar a participação de algumas personalidades e artistas paraenses e nacionais.

Depois, os membros da organização da Expo Favela Pará darão uma entrevista coletiva aos profissionais de imprensa presentes. O lançamento oficial é um evento exclusivo para convidados, que devem confirmar participação até o próximo dia 2. “Estamos muito ansiosos para esse momento. Já vamos trazer alguns detalhes da nossa programação e mostrar um pouco do que estamos preparando. Nossa feira tem como carro-chefe a promoção das iniciativas surgidas na periferia paraense, mas também contaremos com uma série de outras atividades e participações que serão muito relevantes a todos que estiverem presentes. Com certeza, vai ser um evento grandioso e muito importante para a cultura periférica”, afirmou o produtor do evento, Daniel Noel.

A Expo Favela Innovation tem cooperação internacional da UNESCO e o apoio social da CUFA. A edição paraense tem o apoio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) e será realizada na Usina da Paz, no bairro do Jurunas, em Belém. “Faremos o evento na capital, mas nosso foco é de encontrar e selecionar empreendedores das periferias de todo o estado. Queremos que essas pessoas e empresas ganhem voz e visibilidade através deste grande projeto”, destacou o presidente da CUFA Pará, Jorge Tedson.

Inscrições abertas

As inscrições para participar da feira de negócios da Expo Favela estão abertas até o dia 10 de setembro. Podem se inscrever empreendedores com iniciativas nascidas e desenvolvidas nas áreas periféricas do estado, através do site do evento (www.expofavela.com.br/empreendedor/).

Uma banca vai avaliar os projetos inscritos e selecionar 100, que serão apresentados durante a primeira edição da feira em território paraense, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Usina da Paz do Jurunas. As 10 melhores iniciativas serão selecionadas para participar da edição nacional em São Paulo, no mês de dezembro, com tudo pago.

Sobre a Expo Favela Innovation

O evento é uma iniciativa da Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), e vem sendo realizado desde 2022, quando houve a primeira edição em São Paulo.

Para este ano, edições regionais começaram a ser promovidas pelos quatro cantos do país. Em 2024, a Expo Favela Innovation deve ter edições na França, Estados Unidos e Portugal, alcançando destaque internacional. O anúncio foi realizado no último dia 19 de junho, pelo presidente nacional da CUFA, Celso Athayde, durante a realização do 70° Festival de Publicidade Cannes Lions, na França. O lançamento Global da Expo Favela Paris, Lisboa e Nova York, aconteceu na praia da Meta, dona do Facebook e Instagram.

INFORMAÇÕES

Lançamento Oficial I Expo Favela Innovation Pará

Quando? 04/09, a partir das 19h

Onde? Associação Comercial do Pará (ACP) – Avenida Presidente Vargas, nº 158 – 5º andar. Bairro Campina

Fonte: Gustavo Campos/Ascom Expo Favela Innovation Pará Com Fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/18:19:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...