Lancha colide contra balsa no Rio Amazonas deixando dois mortos e três feridos

Local do acidente entre lancha e balsa no interior do Amazonas. — Foto: Liam Cavalcante/Rede Amazônica

Acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (16), nas proximidades de um terminal graneleiro de Itacoatiara.

Dois homens morreram e outros três ficaram feridos após uma lancha colidir com um comboio de balsas no Rio Amazonas, em uma área conhecida como Maquira. O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (16), nas proximidades de um terminal graneleiro de Itacoatiara.

O g1 entregou em contato com a empresa responsável pelo terminal, mas não teve retorno até a atualização mais recente desta reportagem.

As causas da colisão ainda são desconhecidas. As vítimas estavam a bordo da lancha e, segundo informações apuradas pela Rede Amazônica, todos eram funcionários do terminal ou prestadores de serviço terceirizados.

Dois homens, identificados como Ivan Cantuário e Rodrigo de Oliveira, desapareceram nas águas logo após o impacto e passaram vários minutos submersos. Eles foram localizados posteriormente, levados ao hospital, mas não resistiram e morreram na unidade de saúde.

Três dos ocupantes foram resgatados com vida e receberam os primeiros atendimentos no próprio terminal. Um deles foi encaminhado para o Hospital Regional José Mendes e transferido para Manaus. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/07:17:20

