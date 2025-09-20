Lancha furtada em Sinop é recuperada pela PRF durante fiscalização na BR-163, em Trairão (PA)

Três suspeitos, naturais de Mato Grosso, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Trairão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde de sexta-feira (12), uma lancha com reboque que havia sido furtada em Sinop (MT). O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-163, no município de Trairão (PA), região oeste do estado.

De acordo com informações da PRF, por volta das 16h45, no quilômetro 645 da rodovia, a equipe da Unidade Operacional da corporação, vinculada à 5ª Delegacia em Santarém, abordou um veículo que rebocava a embarcação. No automóvel estavam três ocupantes, que despertaram suspeita dos agentes.

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia dirigido mais de 900 quilômetros sem habilitação, partindo de Sinop (MT) com destino a Itaituba (PA). Após consulta nos sistemas policiais, verificou-se que tanto a lancha quanto o reboque eram produtos de um furto qualificado em concurso de pessoas, registrado em Sinop.

Diante das evidências, os três indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Trairão, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles foram identificados pelas iniciais A.S.P., de 20 anos, L.S., de 23, e M.J.L., de 18 anos, todos naturais de Mato Grosso.

A lancha e o reboque foram apreendidos, assim como o veículo utilizado para o transporte, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:26:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...