Latino expulsa filho de casa e denuncia agressões e extorsão

(Foto:Reprodução) – O cantor Latino usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para relatar problemas familiares com o filho de 27 anos, a quem classificou como dependente químico.

Segundo o artista, o jovem agrediu a mãe e a atual esposa de Latino, além de cometer atos de extorsão. O cantor afirma ter tentado ajudar o filho com tratamento, abrigo e emprego, mas decidiu romper os laços após episódios recorrentes de violência e desrespeito.

No desabafo, Latino disse que chegou a expulsar o filho de casa, mas o acolheu novamente após o jovem ficar em situação de rua. Ainda assim, os problemas persistiram. “Não queria ensinar ele a trocar o dia pela noite, sem estudar ou trabalhar. Ele só queria se drogar e beber”, afirmou. O cantor também revelou que era constantemente ameaçado e pressionado pelo filho, que dizia poder prejudicá-lo publicamente.

“Causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a covid para dentro de casa, (…) Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química.

Não é só a questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo”, seguiu o cantor.

“Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu por pena trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeros desconfortos aqui. Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia até meio dia, trocando a noite pelo dia, sem que ele estudasse, sem querer trabalhar.

E eu estava percebendo que eu não estava ensinando ele da forma certa, ele não queria nem trabalhar, nem estudar, tudo que ele queria era se drogar e beber, até que eu não aguentei mais”, conta.

“Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque eu estou cansado de ser extorquido pelo meu filho, eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca pra falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Eu não queria que as pessoas vissem que ele era um mau caráter”, justificou o cantor.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/17:27:53

