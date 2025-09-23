Laudo médico nega AVC em Flordelis; exame não detectou alterações no cérebro

Foto: Reprodução | De acordo com o laudo, assinado pelo médico João Paulo Carneiro, não foram encontrados sinais de lesão isquêmica ou hemorrágica — os dois principais tipos de AVC.

Um laudo médico recente contradiz a versão da defesa de Flordelis, que alegava ter ocorrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O exame, considerado essencial para confirmar ou descartar essa suspeita, não apontou alterações cerebrais.

A tomografia foi realizada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo (Zona Oeste do Rio de Janeiro), solicitada pelos médicos da UPA do Complexo Penitenciário de Gericinó, onde Flordelis está detida.

De acordo com o laudo, assinado pelo médico João Paulo Carneiro, não foram encontrados sinais de lesão isquêmica ou hemorrágica — os dois principais tipos de AVC.

O que alegava a defesa

A advogada de Flordelis, Janira Rocha, afirmou que a ex-deputada apresentou sintomas como fala alterada, vômito e fortes dores de cabeça, sugerindo um possível AVC. Ela chegou a solicitar à Vara de Execuções Penais transferência para um hospital particular, mas desistiu depois de constatar que Flordelis não possui plano de saúde.

Apesar da defesa ter registrado o que chamou de “quadro sugestivo de AVC”, o resultado da tomografia demonstrou vitalidade normal e ausência de anomalias cerebrais. Os médicos teriam decidido realizar o exame por precaução.

