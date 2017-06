LBV promove concurso de desenho sobre a biodiversidade brasileira

A Legião da Boa Vontade está promovendo a 5ª edição do Concurso de Desenho Infantojuvenil, da LBV, direcionado a crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 18 anos, que participam dos programas socioassistenciais desenvolvidos nos Centros Comunitários de Assistência Social e/ou estudam na rede educacional da Instituição.

Os trabalhos são norteados pelo tema “Retrato da biodiversidade brasileira – Educar. Preservar. Sobreviver. Humanamente também somos Natureza”, temática essa inspirada em teses do diretor-presidente da LBV, José de Paiva Netto.

A iniciativa tem como objetivo estimular a criatividade e a reflexão sobre a biodiversidade no Brasil e estimular a utilização do desenho como forma de comunicação e expressão. As obras serão selecionadas por critérios de criação, capricho e se atendem a temática. Os desenhos escolhidos estamparão parte do material que comporá o kit da próxima edição da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, a ser entregue em 2018.

A cada edição, o tema abrange um valor ecumênico, já que a LBV preocupa-se diariamente, em suas ações, com o cuidado com o ser humano em sua totalidade, desenvolvendo o cérebro, mas também o coração, isto é, o sentimento, de forma que os beneficiados se tornem protagonistas de suas histórias de vida e das mudanças no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo.

Sobre a campanha Criança Nota 10!

A iniciativa entrega entre os meses de janeiro a março kits de material pedagógico a alunos da rede de ensino da Legião da Boa Vontade e a crianças e adolescentes (com idade entre 6 e 15 anos) que participam de programas socioassistenciais promovidos nos Centros Comunitários da Instituição e a estudantes de organizações parceiras da LBV. O objetivo é dar apoio aos pais que não possuem recursos para a compra do material pedagógico e incentivar os filhos a continuarem os estudos.

Para saber mais sobre o Concurso de Desenho e/ou as atividades da LBV, acesse www.lbv.org.

Fonte: LBV.

