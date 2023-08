Legitima defesa-Mulher mata marido com facada em Manaus

MULHER QUE VIVIA SENDO HUMILHADA E ESPANCADA DENTRO DE CASA MATA MARIDO COM FACADA NO ABDÔMEN NO BAIRRO DO MUTIRÃO, ZONA NORTE DE MANAUS. VEJA

(Foto: Divulgação) – Policiais da 27ª Cicom apresentaram a esposa que matou o marido no 6º DIP

Uma mulher de 30 anos, cansada das humilhações e agressões físicas, reagiu a mais uma covardia na noite do último domingo, 6, e assassinou o próprio marido com uma facada no abdômen, na residência do casal localizada na Rua 13, próximo à feira no bairro do Mutirão.

O crime aconteceu por volta das 21h50 depois que o homem voltou da rua bêbado e mais uma vez travou uma discussão e começou a espancar a esposa, que tem um filho de 1 ano de idade, e mesmo assim foi agredida com chutes, tapas e socos pelo marido valentão.

De acordo com alguns vizinhos em dado momento o homem começou a gritar que iria matar a esposa, mas ao que tudo indica, foi ela quem se antecipou pegando uma faca na cozinha e aplicando o certeiro golpe na barriga do marido, que não resistiu ao ferimento e veio a óbito dentro de casa.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, entrou no imóvel, encontrou a autora do golpe chorando em seu quarto, o homem ensanguentado na cozinha, mas não foi possível fazer mais nada por ele, porque já estava morto.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam em flagrante a esposa que matou o marido com quem já estava casa há mais de três anos e em seguida foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Na Delegacia a mulher alegou legítima defesa da própria vida e da vida do filho, porque o homem gritou quando estava praticando a agressão física que iria matá-la e também à criança que estava em seu colo, por isso ela alegou a reação que culminou na morte do marido violento.

O corpo do homem foi removido do local pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e do lado de fora da casa, os moradores da rua, principalmente os vizinhos mais próximos, confirmaram que realmente o homem espancava a esposa toda vez que estava embriagado.

Fonte: Portal Zacarias/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/05:25:27

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

