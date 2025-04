Lei no Pará garante apoio psicológico a mães de autistas

(Foto: Reprodução) – Agora, o governo estadual precisa regulamentar como será a implementação prática, incluindo treinamento de profissionais e fluxo de atendimento.

A expectativa é que os serviços comecem a ser oferecidos ainda em 2025.

O Estado do Pará deu um passo importante no apoio a famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sancionada pelo governador Helder Barbalho nesta sexta-feira (4), a Lei nº 10.908/2025 garante atendimento psicossocial prioritário e diferenciado para mães e cuidadoras desses pacientes em hospitais, clínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e postos de saúde credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. A iniciativa busca aliviar a sobrecarga física e emocional enfrentada por essas mulheres, muitas vezes responsáveis exclusivas pelo cuidado diário.

Detalhes da Lei:

Prioridade no Atendimento: A lei obriga unidades de saúde a oferecerem suporte psicossocial (como acompanhamento psicológico, terapias em grupo e assistência social) às cuidadoras de pessoas com TEA, mediante comprovação por laudo médico (Art. 1º e 2º).

Abragência: A medida vale para mães, avós, tutoras ou curadoras legais, desde que comprovem dedicação integral ao cuidado (Art. 2º).

Fiscalização: Caberá aos estabelecimentos de saúde verificar a documentação necessária no momento do atendimento (Art. 3º).

Próximos Passos e Implementação da Lei

Agora, o governo estadual precisa regulamentar como será a implementação prática, incluindo treinamento de profissionais e fluxo de atendimento. A expectativa é que os serviços comecem a ser oferecidos ainda em 2025.

Considerações Finais

Finalização:

A lei reforça tendências recentes de políticas públicas direcionadas a cuidadores, como a Lei Nacional 13.438/2017, que incluiu avaliação psicossocial de familiares no SUS. Seu sucesso, porém, dependerá de orçamento e fiscalização.

Para Acessar: O texto integral da Lei 10.908/2025 está disponível no Diário Oficial do Estado do Pará.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/14:54:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...