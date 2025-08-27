Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

(Foto: Reprodução) – A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

No Pará, cinco imóveis vão a leilão pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira, 1º de setembro, com descontos acima de 40%. As opções incluem duas unidades em Tomé-Açu, uma em Dom Eliseu, no nordeste do estado, além de uma em Belém e outra em Ananindeua, na Região Metropolitana. Os preços variam entre R$ 64.571,15 e R$ 158.691,26. Ao todo, a Caixa vai ofertar mais de 500 imóveis espalhados pelo Brasil, entre casas, apartamentos, terrenos, lojas e galpões. O leilão ocorrerá exclusivamente online, às 10h (de Brasília).

A venda pública será na modalidade Licitação Aberta, por meio do site da Porto Leilões. Os imóveis podem ser acessados por meio deste link.

Para participar, é preciso realizar o cadastro gratuito na plataforma Porto Leilões e, em seguida, habilitar-se para o leilão. O pagamento, segundo o edital, deverá ser à vista (+ 5% da comissão do leiloeiro).

Leilão oferece terrenos em todo o país

Os imóveis contemplam quase todos os estados do Brasil: AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e SP, além do DF.

O terreno mais em conta fica localizado na cidade de Altos, no Piauí. Ele fica no bairro Boca de Barro, tem 200 m² e está com lance a partir de R$ 22 mil (com 42% de desconto).Já o imóvel mais caro é uma casa dentro de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, de R$ 1,06 milhão (com 36% de desconto). Ela tem 210 m² de área privativa, quatro quartos e cinco banheiros.

