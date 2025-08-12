Leilão de veículos do governo de SP tem Hilux SW4 mais barata que iPhone, e VW Spacefox a R$ 3 mil

Leilão de veículos feito pelo governo de São Paulo — Foto: divulgação/Governo de São Paulo

Leilões públicos e privados costumam ter preços bem abaixo da tabela e podem ser oportunidade para trocar de carro, mas há pontos de atenção para que o comprador faça uma boa escolha. Veja a lista e dicas antes de dar seu lance.

A Diretoria de Mobilidade Interna do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão e Governo Digital, divulgou a agenda de próximos leilões de veículos. O mais próximo acontece neste mês, com lances iniciando em R$ 2.000 para um Fiat Palio 2000 e alcançando R$ 44 mil para levar uma Chevrolet S10.

Há também lances iniciando em R$ 1.500 para uma Kasinski Comet 150 e alcançando R$ 18,6 mil para levar a Yamaha XT 660R. Saiba mais aqui.

A sessão pública deste leilão acontece no dia 20 de agosto, de forma online, mas o pátio responsável pelos veículos está na cidade de Limeira (SP).

Neste leilão, existem:

🚗 622 veículos aptos a circular;

🔧 46 sucatas com motor condenado e que não pode ser regularizado, mas podendo servir como peças sobressalentes para outros veículos.

Segundo o edital do leilão, um veículo apto a circular significa que ele pode retornar a andar em via pública, ficando o comprador responsável pelo registro perante o órgão ou entidade executivo de trânsito, com o pagamento das respectivas taxas.

O leilão não é responsável pelas peças e afirma que o comprador já está ciente da situação mecânica do veículo, não aceitando posteriores reclamações.

Neste leilão, o Fiat Palio de 2000 é o carro mais barato, com lance mínimo de R$ 2.000. Já o veículo mais caro é um Ford Cargo 1722 E de 2010, caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros, com lance partindo de R$ 53.000.

Para veículos de passeio, a picape Chevrolet S10 de 2009 é o mais caro, com lance inicial de R$ 44.000.

A visitação pública dos lotes de veículos está aberta entre os dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A retirada depende de qual modelo é:

Caminhões e vans: entre os dias 4 e 10 de setembro;

Carros e caminhonetes: entre os dias 11 de setembro e 3 de outubro.

O pagamento pelo bem é feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito.

Veja outros destaques do leilão

Toyota Bandeirante de 1995

Lance inicial: R$ 39.200

Chevrolet Trailblazer de 2014

Lance inicial: R$ 33.700

Ford Belina II de 1986

Lance inicial: R$ 2.000

Fiat 147 de 1982

Lance inicial: R$ 2.000

Engesa 4 4X4 de 1986

Lance inicial: R$ 5.400

Volkswagen Kombi de 2006

Lance inicial: R$ 6.100

Chevrolet Vectra de 2011

Lance inicial: R$ 8.500

Mitsubishi L200 Triton de 2011

Lance Inicial: R$ 9.000

Toyota Hilux de 2013

Lance inicial: R$ 9.000

Chevrolet Blazer Advantage de 2011

Lance inicial: R$ 8.500

Renault Duster de 2022

Lance inicial: R$ 9.000

O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada para cada veículo é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação da unidade.

Os leilões são abertos a todas as pessoas e empresas, mas são vedadas as participações de:

Estão suspensas ou impedidas de fazer contratos com o governo;

Foram consideradas inidôneas (não confiáveis) por órgãos públicos;

Têm ligação profissional, comercial ou pessoal com quem organiza o leilão;

Não têm representante legal no Brasil com autorização para responder legalmente;

Foram punidas pelo CADE por prática contra a concorrência;

Receberam punição por crimes ambientais;

Foram condenadas por improbidade administrativa;

Foram proibidas de contratar pelo Tribunal de Contas do Estado de SP;

Descumpriram a Lei de Acesso à Informação;

Estão registradas em cadastros de empresas punidas por corrupção ou outras irregularidades.

Veja dicas para participar de leilões

Como em qualquer leilão, é preciso analisar minuciosamente cada item para saber qual faz sentido na sua garagem. Para te ajudar, o g1 reuniu as principais dicas e as opiniões de especialistas para que você tome a melhor decisão.

Existem dois tipos de leilões: os particulares e os públicos. A primeira pergunta que o consumidor pode se fazer é: de onde vêm esses veículos?

Os leilões públicos costumam ofertar modelos que foram apreendidos ou abandonados. De acordo com Otávio Massa, advogado tributarista, esses veículos têm origem em operações de fiscalização aduaneira e foram retidos por questões legais, fiscais ou por abandono em recintos alfandegados.

Existem também os carros inservíveis de órgãos públicos, como os que já não têm mais utilidade para o propósito governamental e são vendidos para reutilização ou como sucata.

“Os veículos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantias quanto ao seu funcionamento ou condições, e o arrematante assume todos os riscos”, explica Massa.

Em meio aos riscos, há excelentes preços. Porém, existe um passo a passo para verificar o estado do carro, que vamos falar adiante.

Diferentemente das revendas oficiais ou multimarca, não é oferecida uma garantia para o produto. É nesse momento que o consumidor tem que ligar o alerta: produtos de leilões particulares podem ter garantia para apenas alguns itens. Os públicos, por sua vez, não têm garantia.

Por isso, é importante checar se é possível fazer uma vistoria presencial no modelo antes de pensar no primeiro lance.

Luciana Félix, que é especialista em mecânica de automóveis e gestora da Na Oficina em Belo Horizonte, lembra ainda que a burocracia pode ser um grande empecilho para o uso do item leiloado. Um exemplo que ela cita é o de um carro aprendido, que pode ter problemas na documentação.

“Esses carros já vêm com burocracias devido ao seu histórico. (…) Às vezes, são carros que necessitam de uma assistência jurídica. Você tem que contratar um advogado para fazer toda a baixa dessa papelada”, alega a especialista.

Leilões particulares

De acordo com a especialista em mecânica automotiva Luciana Félix a maioria dos pregões particulares oferece carros de seguradoras (geralmente de sinistros, com perdas totais ou parciais), de locadoras, e de empresas com pequena frota, que colocam a antiga para leilão quando precisam fazer a substituição.

Simplificando o conceito:

🔒Leilões particulares: frotas de empresas, devoluções de leasing, de seguradoras

🦁Leilões da Receita Federal: apreendidos, confiscados ou abandonados.

Tipo de compra

Segundo Ronaldo Fernandes, especialista em Leilões da SUIV, empresa que possui um banco de dados de peças automotivas, é fundamental entender que existem duas maneiras de adquirir automóveis ofertados em leilões: para restaurar ou utilização; e aqueles voltados exclusivamente para empresas de desmanche legal.

“Não há um tipo específico de veículos que vai a leilão, mas é muito importante verificar qual o tipo de venda que está sendo oferecida para o veículo de interesse, pois alguns veículos poderão circular normalmente e outros servirão somente para desmonte ou reciclagem devido à sua origem”, afirma Fernandes.

Nos casos em que os carros são vendidos para desmanches, a origem deles se dá por conta do tamanho do sinistro. “Dependendo do tamanho do sinistro, o automóvel só poderá ser vendido como sucata, ou seja, sem documentação para rodar novamente”, afirma Fernandes.

Critérios para venda

Segundo o advogado tributarista Otávio Massa, os critérios para que um carro vá a leilão incluem:

Valor comercial: veículos com valor residual significativo que justifique a venda;

Condição recuperável: mesmo que parcialmente danificados, se ainda tiverem peças reutilizáveis ou puderem ser reparados;

Procedimento legal: veículos apreendidos ou abandonados que legalmente devem ser vendidos em leilão público.

Resumindo, o que define se um veículo vai ser leiloado é o quanto ele ainda pode despertar o interesse financeiro de novos compradores. Thiago da Mata, CEO da plataforma Kwara, afirma que é feita uma avaliação prévia para determinar o valor a ser cobrado.

“Normalmente, ativos que possuem débitos superiores ao seu valor de mercado são considerados sucata e vão para descarte. Da mesma forma, veículos cujo estado de conservação seja muito crítico podem ter o mesmo destino para que possam ser aproveitadas as peças”, argumenta.

Otávio Massa corrobora com a visão de da Mata ao afirmar que “não há uma porcentagem mínima específica estabelecida por lei, mas o critério principal é se o veículo tem valor comercial residual. Veículos sem valor ou severamente danificados podem ser descartados”.

Carros, caminhões, ônibus e outros modelos destinados a desmanche têm seus respectivos números de chassis cancelados. É como se o automóvel deixasse de existir.

Prudência e dinheiro no bolso

De acordo com Thiago da Mata, da Kwara, inspecionar o veículo é de suma importância. Afinal, os carros podem ter distintos estados de conservação, o que tem que entrar na lista de preocupações de quem participa de um pregão.

“[Os veículos] podem tanto estar em bom estado de conservação, como também é possível que tenham ficado em pátio público durante um período de tempo importante”, afirma.

Os carros podem ter marcas provocadas pelo período em que ficaram expostos ao clima: pintura queimada, oxidação da lataria, manchas provocadas pela incidência solar. E esses reparos também precisam entrar no planejamento financeiro do comprador.

Idealmente, a inspeção deve ser feita de forma presencial, segundo os especialistas consultados nesta reportagem.

Ao verificar um carro, por exemplo, é preciso verificar tudo: bancos, painéis de porta, console central, volante, conferir os equipamentos, a quilometragem, ligar o carro, abrir o capô, checar a existência de bateria de 12V e, se possível, levar um especialista ou mecânico de confiança para checar as partes técnicas e prever possíveis custos extras com manutenção.

Luciana Félix, que é especialista em manutenção, diz que o consumidor precisa ver até o histórico de manutenção, se possível. E documentar tudo com fotos.

“Comprar carros em leilão é tipo um investimento de risco, você pode se dar muito bem ou muito mal, pois você não poderá andar com o carro para saber como está o seu motor ou câmbio, pois todos os veículos estão lacrados”, argumenta a proprietária da Na Oficina.

É importante ressaltar que essa é a mesma verificação que se faz ao comprar um automóvel usado, seja presencial ou via marketplace: deve ser feita uma avaliação técnica, além de checagem da quilometragem rodada e documentação do ativo.

“Importante que seja feita a verificação de débitos ou algum tipo de bloqueio para venda, pois a responsabilidade por estes pagamentos pode ser diferente de leilão para leilão. Estas informações devem estar presentes no Edital, que deve ser lido com atenção antes que qualquer lance seja dado”, alerta Thiago da Mata, da Kwara.

Quando a compra é feita pela internet e não existe a possibilidade de visitar o produto, é indicado solicitar uma vídeo-chamada para fazer essa inspeção. Não é o ideal, mas já ajuda a verificar o estado do carro, mesmo que seja à distância.

O que verificar:

Documentação: incongruências jurídicas;

Custos para regularização;

Estado de conservação do carro;

Custos para restauro;

Condições de compra;

Inspeção mecânica e de equipamentos.

Assim, se você vai participar de um leilão pela primeira vez, atente-se para os seguintes passos.

Estude: leia o edital e entenda as regras do leilão;

Verifique a procedência: se certifique que o veículo não tem pendências legais;

Defina um orçamento: estabeleça um limite máximo de gastos;

Inspecione: se possível, veja o veículo pessoalmente ou solicite um relatório detalhado;

Experiência: participe de leilões menores para entender a lógica de funcionamento.

▶️ LEMBRE-SE: Utilize apenas canais oficiais para se comunicar com o leiloeiro e verifique sempre a autenticidade das mensagens. Evitar fraudes já é um bom começo.

