Leilão do governo do Pará oferta 133 veículos com lances a partir de R$ 200

Carros, motos e vans podem ser arrematados em leilão virtual no dia 13 de agost — Foto: Divulgação/Detran-AM

Carros, motos e vans podem ser arrematados em leilão virtual no dia 13 de agosto; bens estão distribuídos em cinco municípios do estado

Um leilão público promovido pelo Governo do Pará vai disponibilizar 133 veículos, entre carros, motos e vans, com lances a partir de R$ 200. O certame será realizado no dia 13 de agosto, a partir das 10h, exclusivamente em formato virtual, por meio do site www.vipleiloes.com.br.

Os veículos, classificados como recuperáveis ou sucatas, pertencem a diferentes órgãos da administração estadual e estão distribuídos em cinco pátios nos municípios de Marituba, Marabá, Santarém, Altamira e Parauapebas. Interessados poderão visitar os lotes nos dias 11 e 12 de agosto, em horário comercial, para verificar as condições dos bens.

Podem participar do leilão tanto pessoas físicas quanto jurídicas, do Pará ou de outros estados. Os veículos serão vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao comprador arcar com custos de reparos, regularizações e transferências junto ao Detran-PA.

A retirada dos itens arrematados deve ser feita em até 15 dias corridos, no caso de lotes na capital, ou em até 20 dias, para unidades no interior. O descumprimento dos prazos está sujeito a multa diária e à perda do bem.

Serviço

Mais informações sobre os veículos e condições de participação podem ser consultadas no site da leiloeira (www.vipleiloes.com.br) ou no portal da Seplad (www.seplad.pa.gov.br).

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...