Lembra Santarém: vem conhecer o resultado da enquete alusiva ao aniversário da Pérola do Tapajós

Santarém completa 364 anos no dia 22 de junho de 2025 — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Categoria lugar teve um dos resultados mais folgados, com quase 80% dos votos para Alter do Chão.

Na semana do aniversário de 364 anos de Santarém, o g1 lançou uma enquete para saber dos internautas, qual personalidade, lugar, música e comida, mais lembram a Pérola do Tapajós. A votação foi finalizada na manhã desta sexta-feira (20) e o resultado em uma categoria foi bem apertado. Confira:

Personalidade

Dos três nomes listados pelo g1, o mais votado foi o do violonista Sebastião Tapajós, como personalidade que mais lembra Santarém.

Sebastião Tapajós – 54,54%

Wilson Fonseca – 32,73%

Dica Frazão – 12,73%

Lugar

Dos quatro lugares listados pelo g1, Alter do Chão, o atrativo mais badalado da cidade, e certamente o mais conhecido fora do estado e até do Brasil, foi também o mais votado pelos internautas e ganhou com folga.

Alter do Chão – 78,57%

Orla da Cidade – 21,43%

Parque da Cidade – não teve votos

Ponta de Pedras – não teve votos

Comida

Em se tratando de comida típica, das quatro listadas, o pirarucu no esbeche teve a maior votação. Quase 50% dos internautas elegeram o prato com aquele que mais lembra Santarém.

Pirarucu no escabeche – 49,99%

Tacacá – 25,00%

Tambaqui assado – 15,63%

Farofa de piracuí – 9,38%

Música

Na categoria música, a disputa foi bem equilibrada entre 3 das quatro listadas pelo g1. Nada se compara, de Jana Figarela foi a mais votada pelos internautas.

Nada se compara (Jana Figarela) – 41,67%

Terra querida (Wilson Fonseca) – 33,33%

Poema de Amor (Wilson Fonseca) – 20,83%

Santarém (Antônio José) – 4,17%

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA

