Léo Santana cruza rio para realizar show no Pará

Mesmo na lancha, ele foi ovacionado pelos fãs | Reprodução/Instagram @leosantana

Cantor encara aventura para se apresentar em praia de Itupiranga e agita o público com muito carisma

Nem sempre o caminho até o palco é num tapete vermelho. O cantor Léo Santana, que foi a principal atração da noite da última quinta-feira (3), na praia do Tiradentes, em Itupiranga, no sudeste do Pará, compartilhou com bom humor os bastidores de sua chegada inusitada ao show.

Como o balneário só é acessível por água, o artista precisou atravessar o rio de lancha, já durante a noite. Ao desembarcar, veio a segunda parte da aventura: foi transportado até o palco numa carroça puxada por trator, apelidada por ele mesmo de “jardineira”.

Veja o vídeo:

Em vídeos postados nas redes sociais, Léo mostrou todo o trajeto e fez piada com a situação, mostrando que levou o “perrengue” na esportiva. “Esse é o corre da música!”, brincou o artista, que ainda elogiou o carinho do público e a vibe positiva da cidade.

Estreia animada e energia de sobra

Apesar da aventura, Léo Santana se apresentou em Itupiranga, e o show foi marcado por muita energia, carisma e interação com os fãs. O cantor levou o público ao delírio com sucessos do pagode baiano, misturando dança e simpatia em uma performance memorável.

Após o show, Léo pernoitou em Marabá, onde foi visto na manhã desta sexta-feira (4), se exercitando em uma academia local. A passagem relâmpago pelo sudeste do Pará movimentou fãs e moradores das duas cidades, que registraram o momento nas redes sociais.

Veja cena do show:

A apresentação de Léo Santana integrou a programação festiva de julho na região, que atrai milhares de visitantes para os balneários do estado, reforçando o potencial turístico e cultural de municípios como Itupiranga.

Fonte: Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/09:03:23

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

