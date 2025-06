Leonardo é detonado e acusado de se apresentar bêbado: ‘Vergonha’

Foto: Reprodução | Leonardo virou alvo de críticas após uma apresentação no São João de Campina Grande; saiba o que aconteceu.

Com a agenda de lotada na temporada de São João, o cantor Leonardo virou alvo de críticas nos últimos dias. Seguindo a agenda, o sertanejo se apresentou em uma dos maiores palcos da celebração, em Campina Grande, e causou uma enorme polêmica na web por conta de sua postura.

Internautas acusaram o artista de fazer o show supostamente sob efeito de álcool. Parte do público não gostou do resultado da apresentação e detonou o artista. “O cara faz show bêbado em Campina Grande. Pra mim isso é uma falta de respeito com os fãs”, disparou um. “Misericórdia, que vergonha, deveria doar o dinheiro porque não cantou nada!”, reclamou outra.

Apesar das inúmeras críticas, também tiveram aqueles que levaram na esportiva: “Só tomou umas”, reagiu aos risos. E outras ainda pediram ajuda a Poliana, esposa do artista: “Pelo amor de Deus, deixa ele vim cantar bêbado em Caruaru não. Porque em CG foi uma tragédia. Segura ele pela misericórdia”.

Vale lembrar que nos últimos dias o artista virou meme nas redes sociais por conta do consumo de álcool. Nos vídeos, o público usa o áudio de uma live de Leonardo com a legenda: “Relaxa, eu aguento mais 2 copos”.

VEJA VÍDEO:

