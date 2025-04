Libertadores 2025 na TV e online: confira onde assistir aos jogos ao vivo

Imagem: reprodução/Conmebol | Com uma variedade de plataformas de transmissão, desde a tradicional TV aberta até o streaming, conseguir assistir à Libertadores 2025 na TV e online não será um problema.

E para te ajudar a acompanhar as partidas, fizemos um guia com todas as informações sobre onde vai passar Libertadores 2025. Confira!

Onde assistir aos jogos da Libertadores 2025 na TV e online?

A transmissão da Copa Libertadores de 2025 no Brasil está diversificada, garantindo que os torcedores tenham múltiplas opções para acompanhar as partidas, seja pela TV aberta, TV por assinatura ou plataformas de streaming.

Globo fará a transmissão da Libertadores na TV aberta

Como de costume, a rede Globo, uma das principais emissoras do país, adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores para a TV aberta.

Isso significa que os jogos mais importantes serão exibidos em rede nacional, permitindo que milhões de brasileiros acompanhem as partidas sem custo adicional. Bem como impactando positivamente a audiência da TV e Ibope do canal.

Para a temporada de 2025, a emissora exibirá uma partida ao vivo por semana, sempre às quartas-feiras, às 21h30.

ESPN tem direito aos jogos na TV paga

Já na TV por assinatura, a ESPN será a responsável por transmitir os jogos da Libertadores deste ano.

A emissora terá uma cobertura abrangente, incluindo pré-jogos, análises pós-partida e entrevistas exclusivas com jogadores e técnicos.

O contrato da ESPN garante a exibição de jogos até 2026 e deseja fazer a renovação. Porém, segundo o jornal Folha de São Paulo, a Globo já afirmou à Conmebol que deseja entrar na disputa e trazer os jogos para o SporTV, seu canal por assinatura.

Libertadores na Disney+, Globoplay e Paramount+

Para os fãs que preferem assistir online, o Disney+ oferecerá transmissões simultâneas com a ESPN. Além disso, algumas partidas poderão ser exibidas exclusivamente na plataforma.

A Paramount+ transmitirá a Copa Libertadores e também a Copa Sul-Americana em 2025. A plataforma disponibilizará 76 jogos da Libertadores e 78 da Sul-Americana, incluindo partidas exclusivas.

Já a Globoplay, serviço de streaming da Globo, terá partidas transmitidas pela emissora, permitindo que os espectadores assistam aos jogos em qualquer dispositivo conectado à internet. Nesse caso, o torcedor não precisa ser assinante para assistir ao vivo, mas deve ter cadastro na plataforma.

CazéTV no YouTube

Uma novidade interessante para os torcedores é a parceria entre a CazéTV e a Conmebol. O canal do influenciador Casimiro Miguel adquiriu os direitos exclusivos para transmitir clipes e destaques das principais competições sul-americanas, incluindo a Libertadores e Sul-Americana.

Os melhores momentos das partidas serão exibidos com um atraso de apenas três minutos em relação ao jogo ao vivo, além de resumos completos após o apito final. Além disso, a CazéTV apresentará o programa ao vivo “Noite de Copa”, no formato “react”, onde os apresentadores comentarão as partidas em tempo real

Copa Libertadores da América 2025

A Libertadores 2025 contará com 47 equipes de 10 países sul-americanos. O torneio é estruturado em três fases preliminares de mata-mata, seguidas pela fase de grupos e, posteriormente, pelas eliminatórias finais.

Calendário da Libertadores 2025

Primeira Fase: 4 a 13 de fevereiro

Segunda Fase: 18 a 27 de fevereiro

Terceira Fase: 4 a 13 de março

Fase de Grupos: 1 de abril a 29 de maio

Oitavas de Final: 12 a 21 de agosto

Quartas de Final: 16 a 25 de setembro

Semifinais: 21 a 30 de outubro

Final: 29 de novembro

Na Copa Libertadores de 2025, o Brasil é representado por oito equipes: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/15:56:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...