Libertadores 2025: veja como ficaram os confrontos das quartas de final da competição

Copa Libertadores 2025: Internacional x Flamengo. — Foto: SILVIO AVILA / AFP

No total, ainda restam três brasileiros na Libertadores, além de quatro argentinos e o time equatoriano.

Após mais um dia de jogos nessa quinta-feira (21), foram definidos os últimos classificados para as quartas de final da Copa Libertadores da América de 2025.

A maior surpresa entre os eliminados foi o Botafogo, atual campeão da competição, que caiu para a LDU em um jogo na altitude de Quito.

No total, ainda restam três brasileiros na Libertadores, além de quatro argentinos e o time equatoriano.

Veja como ficaram os confrontos (quem estiver na frente decide o jogo de volta em casa):

São Paulo x LDU

Palmeiras x River Plate

Racing x Veléz Sarsfield

Estudiantes x Flamengo

Fonte: cbn.globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/14:09:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...