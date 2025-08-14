Libertadores: Flamengo abre vantagem sobre o Inter graças a Bruno Henrique

(Foto: Reprodução) – Atacante marcou o gol da vitória rubro-negra no Maracanã lotado

O Flamengo largou na frente do Internacional nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o jogo de ida, nesta quarta-feira (13), por 1 a 0, no Maracanã, que recebeu mais de 68 mil torcedores.

O gol da partida saiu aos 28 minutos do primeiro tempo e foi marcado pelo experiente atacante Bruno Henrique, surpresa na escalação do técnico Filipe Luís, que treinou com Pedro entre os 11 iniciais.

Agora, o Rubro-Negro vai ao Beira-Rio, na próxima quarta (20), com a vantagem do empate. O Colorado precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas sem precisar da disputa de pênaltis.

Só deu Flamengo no primeiro tempo

Empurrado por um Maracanã lotado, o Flamengo foi completamente dominante no primeiro tempo, quando terminou com 70% de posse de bola e uma goleada nas finalizações.

Ao todo, o time da casa finalizou nove vezes, contra apenas uma do Inter. Na melhor chance criada antes do primeiro gol, Luiz Araújo soltou uma bomba de fora da área, mas Rochet fez uma grande defesa.

O Colorado se defendia como era possível no Rio de Janeiro, mas acabou sendo vazado graças a um ponte forte do Flamengo de Filipe Luís: a bola parada ofensiva.

Bruno Henrique decide de novo; veja gol

O Flamengo abriu o placar com o sempre decisivo Bruno Henrique, ídolo da torcida e alvo de investigações por possível participação em fraude esportiva.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, o atacante subiu sozinho após escanteio cobrado por Luiz Araújo e testou no canto direito do goleiro Rochet, que se esticou todo, mas não conseguiu buscar.

Emerson Royal deixa o jogo lesionado

Recém-contratado pelo Flamengo, o lateral Emerson Royal não teve jornada das mais fáceis. Além de ter feito um primeiro tempo tecnicamente deficiente, ele teve seu primeiro problema físico.

Segundo nota do clube, o jogador “sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda no início do primeiro tempo, e precisou ser substituído no intervalo”. O uruguaio Varela entrou no lugar dele.

Dessa forma, Emerson Royal será reavaliado no Ninho do Urubu e pode parar no departamento médico. De La Cruz, Pulgar e Danilo também estão sob os cuidados dos médicos rubro-negros.

Inter melhora, mas não agride

Com a vantagem no placar, o Rubro-Negro diminuiu o ímpeto ofensivo mostrado na primeira etapa, recuou suas linhas e sufocou menos o Inter, que também voltou melhor para a segunda etapa.

O time visitante, porém, não conseguiu criar chances claras de gol, mesmo tendo mais a bola do que no primeiro tempo. Teve escanteios a seu favor, mas cobrou de forma displicente.

Titular após brilhar contra o Red Bull Bragantino, o jovem atacante Ricardo Mathias conseguiu prevalecer sobre a defesa flamenguista na parte física, mas não finalizou a gol. O capitão Alan Patrick esteve apagado.

Trocação no fim

Após longos minutos de marasmo, os times voltaram a oxigenar as emoções da partida na reta final, com uma chance para cada lado.

Primeiro, Luiz Araújo teve uma chance clara aos 43 minutos, após Cebolinha vencer dividida com Bernabei e a bola sobrar à feição para o ponta direita, que tentou um voleio, mas acertou a perna de Rochet.

Já nos acréscimos, o Inter retrucou com Vitinho. O atacante, que entrou no segundo tempo, recebeu na ponta esquerda, rabiscou para o pé direito e finalizou, mas Rossi defendeu com segurança.

Próximos jogos

Antes de se reencontrarem pela Libertadores, Flamengo e Inter terão a 20ª rodada do Brasileirão pela frente. E, coincidentemente, a partida será exatamente entre rubro-negros e colorados.

O jogo será no Beira-Rio, no domingo (17), às 18h30 (de Brasília). No mesmo palco, três dias depois, eles decidem quem avança para as quartas de final da Libertadores.

O Flamengo, inclusive, nem voltará para o Rio de Janeiro após a partida pelo Brasileirão, permanecendo em Porto Alegre até o duelo decisivo.

