LIDERANÇA DO PARÁ NA PRODUÇÃO DE AÇAÍ É CELEBRADA EM FESTIVAL ABERTO AO PÚBLICO NO HANGAR

(Foto: Reprodução) – Até este sábado (14), os visitantes poderão apreciar e saborear o produto in natura ou seus derivados nos mais variados formatos: geleias, doces, compotas, biscoitos, entre outros. O evento é uma promoção do governo estadual, por meio da Sedap

Com a participação de mais de 800 batedores e produtores de açaí de municípios de diferentes regiões de integração, iniciou nesta sexta-feira (13), oficialmente, a terceira edição do Festival Açaí Pará, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Por meio de uma promoção do Governo do Estado – através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o evento visa marcar a chegada da safra do açaí e ao mesmo tempo referendar a liderança do Estado na produção do açaí. Mais de 90% da cultura é oriunda do Pará.

Profissionais que dependem do açaí, como é o caso de Lindalva Figueiredo, batedora de açaí há mais de 10 anos do bairro do Tapanã, aproveitaram o evento para se qualificar. Ela disse que foi a primeira vez que teve oportunidade de fazer um curso de capacitação para boas práticas de açaí, embora sempre tenha tomado todos os cuidados para vender o produto dentro das normas no seu ponto. Garante que ficou muito satisfeita de ter concluído o aprendizado.

“Eu achei maravilhoso esse aprendizado. O açaí é tudo para mim. Uma fonte de renda. Um alimento que não pode faltar. É tudo. É dele que tirou meu sustento”, disse.

Foi para batedores como Lindalva, que dedicam toda uma vida ao açaí, que o governador Helder Barbalho, durante o seu pronunciamento de abertura oficial do festival, mandou o recado.

“O açaí é nosso. É do Pará. Nós estamos felizes de participar de um evento como este, que antecede a COP30 e que valoriza a cadeia do açaí e todos que a compõem. Quero aqui abraçar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que atuam nessa cadeia econômica”, ressaltou o chefe do executivo.

Ele lembrou que atualmente o mundo inteiro conhece o açaí. A cultura é um dos grandes instrumentos para recuperar áreas degradas, além de ser uma das principais atividades econômicas do Estado, que gera emprego para milhares de pessoas.

Durante a sua participação na cerimônia de abertura, o governador fez a entrega simbólica para 10 batedores de açaí dos certificados de conclusão de curso. No total, 800 batedores participaram simultaneamente da capacitação.

O governador anunciou, ainda, que o governo estadual repassará mais equipamentos como máquinas e branqueador para continuar incentivando as boas práticas do produto. Helder Barbalho falou, ainda, da futura criação de um selo de qualidade para os pontos de venda de açaí.

Incentivo– Idealizado por meio da Diretoria de Feiras e Mercados da Sedap, o Festival Açaí Pará foi incentivado pelo governador Helder Barbalho, que já referendou por várias vezes, através de entrevistas à imprensa ou nos eventos do Estado, que o açaí é do Pará e que cada vez mais a cultura deve ser valorizada.

O governo estadual coloca em prática várias iniciativas para preservar e estimular a cultura, como enfatizou Manoel Rendeiro, diretor de Feiras e Mercados da Sedap e coordenador do festival. Segundo ele, ao apresentar o projeto de realização do festival ao governador do Pará, logo de imediato aprovou iniciativa.

“Hoje a gente já está na terceira edição. É um evento que referenda não apenas que o açaí é nosso, mas também valoriza esses homens e mulheres que aqui estão e que dependem dessa cultura para sobreviver. O público tem à disposição, um festival que mostra as diversas formas de consumir o açaí. Mas, não poderia faltar o nosso açaí com peixe frito. Até amanhã (sábado), o festival tem muita coisa boa para oferecer aos visitantes”, garantiu “Didi do Ver-o-Peso”, como é mais conhecido entre os batedores de açaí.

A abertura do evento contou com a participação de representantes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, além de gestores de federações como a de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), da Indústrias do Pará (Fiepa) e do Sebrae.

Dados – O Estado do Pará é o maior produtor nacional de açaí, com uma produção anual na ordem de 1,5 milhão de toneladas do fruto e uma área plantada e manejada (várzea) superior a 220 mil hectares (IBGE, 2023).

O censo agropecuário editado pelo IBGE acusa o cadastramento de 12.804 propriedades com o cultivo dessa cultura em solo paraense.

Em relação ao processamento, pelo menos 10 mil batedores artesanais desenvolvem essa atividade no território paraense. As agroindústrias estabelecidas em território paraense processam anualmente cerca de 400 mil toneladas de produtos diversos do açaí, destinados ao comércio interestadual e exportação.

Programação – Com mais de 100 estandes distribuídos pelo Hangar, o festival oferece oportunidade não apenas do público degustar o açaí produzidos em várias regiões do Estado, como também de aprender receitas inéditas feitas à base do fruto.

Nesta sexta-feira, quem repassou as receitas foi o empresário e chef Nazareno Alves, do Point do Açaí. No sábado, a partir das 19h, a chefe Eliane, do Box 49 do Ver-o-Peso, é quem ficará responsável por preparar receitas ao vivo e com posterior distribuição ao público.

Palestras sobre Indicação Geográfica e Marcas Coletivas e sobre coleta seletivas também fazem parte da programação. Como atração cultural da noite, haverá apresentação do cantor Pinduca. No primeiro dia de evento no Hangar, o show ficou pior conta dos “Vingadores do Brega”.

Serviço: O Festival Açaí Pará encerra neste sábado (14), no Hangar Centro de Convenções, das 14h às 22h. A entrada é gratuita.

Fonte: Jeferson Miranda – Rose Barbosa (SEDAP), Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2025/14:09:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...