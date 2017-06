Lista tríplice de possíveis substitutos de Janot na PGR é divulgada

Com uma votação recorde na história do Ministério Público Federal (MPF), na qual mais de 1.100 procuradores da República de todo os país votaram, os três nomes que serão indicados pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para o presidente Michel Temer em substituição ao atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, são: Nicolao Dino, Raquel Dodge e Mario Bonsaglia.

Apesar de não haver obrigação jurídica de o presidente escolher um dos nomes para ser o chefe do MPF, a tradição é que o indicado venha da lista indicada pela ANPR.

A votação começou às 9 horas da manhã, e logo após às 18 horas o resultado já era conhecido. O nome mais apontado como a escolha de Temer por fontes ligadas ao Ministério Público era de Raquel Dodge. Ela tem um posicionamento de mudanças na forma como vem sendo conduzida a Operação Lava Jato. No entanto, os votos revelaram uma reviravolta nas expectativas.

O procurador Nicolao Dino aparece em primeiro lugar na lista, com 621 votos entre os mais de 1.300 votantes. Ele não é um perfil que agrada o presidente Michel Temer. Também vice-procurador-geral eleitoral, ele defendeu a tese que permitia a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A candidata Raquel Dodge recebeu 587 votos e o terceiro colocado na lista, o subprocurador-geral Mário Luiz Bonsaglia foi a escolha de 564 eleitores. O presidente Michel Temer não é obrigado a escolher nenhum dos nomes que aparecem na lista. A ordem dos nomes por maioria de votos também não precisa ser seguida. No entanto, a escolha dos integrantes do Ministério Público é respeitada desde 2003, quando esse mecanismo foi criado. O primeiro da lista também é o escolhido pelo presidente da República desde a época.

