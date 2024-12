Liverpool vence Tottenham em jogo maluco com nove gols

Time tem quatro pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Inglês | (Divulgação/Liverpool)

Reds chegaram a 39 pontos no topo da tabela e abriram quatro pontos de vantagem para o 2º colocado.

O Liverpool venceu o Tottenham por 6 a 3, em jogo maluco realizado neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium, válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.

Luis Díaz (2), Mac Allister, Szoboszlai e Salah (2) marcaram os gols do Liverpool. Maddison, Kulusevski, Solanke descontaram para os donos da casa.

Salah marcou dois gols, deu duas assistências e foi o nome do jogo. Ele é o artilheiro da Premier League com 15 gols marcados.

Com o resultado, os Reds chegaram a 39 pontos no topo da tabela e abriram quatro pontos de vantagem para o 2º colocado, o Chelsea – e ainda tem um jogo a menos. Os Blues jogaram mais cedo e ficaram no empate por 0 a 0 contra o Everton mais cedo, e foi a 35 pontos.

Já os Spurs estão na 11ª posição com apenas 23 pontos conquistados em 17 jogos.

O Liverpool volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), contra o Leicester, em Anfield. O Tottenham joga no mesmo dia, mas às 12h, contra o Nottingham Forrest, fora de casa.

Liverpool domina Tottenham e faz 3 no 1º tempo

O líder do Campeonato Inglês não tomou conhecimento do Tottenham jogando em casa. Os Spurs não tiveram o goleiro (Vicario) e a dupla de zaga (van de Ven e Cristian Romero) titular na partida e sofreram demais na partida.

Logo aos 3 minutos, o goleiro Forster recebeu recuo de Dragusin na pequena área e mandou a bola no peito de Salah ao tentar virar o jogo. O atacante não conseguiu marcar, mas no meio de semana o goleiro reserva já tinha cometido duas falhas fatais em jogo contra o Manchester United no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa — mesmo assim os Spurs ficaram com a classificação.

O Liverpool dominou as ações e terminou a primeira parte com 13 finalizações (5 delas no gols), enquanto o Tottenham só finalizou cinco vezes (com dois chutes no alvo). Luis Díaz e Mac Allister fizeram de cabeça o 2 a 0. Maddison diminui, mas Szoboszlai fez o terceiro nos acréscimos. 3 a 1 foi um resultado justo pelo que foi apresentado.

2º tempo também tem caminhão de gols

Quem desligou a televisão achando que a etapa final de Liverpool e Tottenham seria parada pela vitória parcial de 3 a 1, perdeu mais 45 minutos de muitos gols.

Salah fez dois logo no início do 2º tempo, Kulusevski e Solanke diminuíram o prejuízo para o Tottenham, mas Luis Díaz marcou o sexto e fechou a conta.

O Tottenham até conseguiuu evoluir bem na parte ofensiva, mas teve uma defesa muito frágil contra os Reds – que mostrou um contra-ataque fatal.

Lances importantes

Luis Díaz abre o placar para o Liverpool. Aos 22 minutos do 1º tempo. Alexander-Arnold cruzou com maestria pelo lado direito, a defesa não acompanhou Luis Díaz, e o colombiano mergulhou para cabecear no canto esquerdo e abrir o placar para o Liverpool.

Mac Allister amplia para o Liverpool. Aos 35, Roberston cruzou da intermediária, Szoboszlai disputou pelo alto com a defesa do Tottenham e a bola ficou viva no alto na pequena área. Mac Allister apareceu livre e testou para ampliar.

Maddison desconta para o Tottenham. Aos 41, Mac Allister perdeu a bola na saída de bola, Maddison arriscou de fora da área um chute colocado, e Alisson nem pulou na bola. 2 a 1 Liverpool.

Szoboszlai faz o terceiro do Liverpool. Aos 46, Alexander-Arnold deu um chutão do campo de defesa e Szoboszlai deu uma casquinha de cabeça para Salah. O egípcio carregou e devolveu para Szoboszlai ficar na cara do gol. O húngaro finalizou entre as pernas do goleiro Forster e fez o terceiro.

Virou goleada. Salah faz o quarto do Liverpool. Aos 8 minutos do 2º tempo, Gakpo cruzou, e Gray cortou parcialmente e depois bloqueou tentativa de finalização de Szoboszlai. A bola voltou a sobrar e caiu nos pés de Salah, que não perdoou. 4 a 1.

Salah faz o segundo dele no jogo. Aos 15, Liverpool puxou contra-ataque fatal, Szoboszlai ficou na cara de Forster, mas preferiu tocar de lado para Salah, que fez seu segundo gol no jogo.

Kulusevski desconta para o Tottenham. Aos 27, Kulusevski tabelou com Solanke e recebeu um passe de cavadinha por cima, Van Dijk cortou mal e de voleio o sueco fez o segundo do Tottenham.

Solanke faz o terceiro do Tottenham. Aos 38, Bergvall cruzou da esquerda, Johnson ajeitou de cabeça na segunda trave, e Solanke chutou de esquerda para diminuir.

Luis Díaz faz o sexto do Liverpool. Dois minutos depois, Salah recebeu na direita, tocou para Luis Díaz na ultrapassagem e o colombiano finalizou cruzado para fazer mais um.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/13:17:11

