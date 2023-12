Lívia Andrade posa de fio-dental e vestido transparente

A apresentadora Lívia Andrade levou a web à loucura após compartilhar uma foto usando fio-dental e vestido transparente em uma praia.

Lívia Andrade é empresária e apresentadora, ela já atuou como modelo, atriz e radialista. Ficou conhecida na telinha ao integrar o elenco do quadro Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos, no SBT. Na atração, Lívia se envolvia em diversas polêmicas, pois não tem papas na língua.

Depois de passar alguns anos na emissora do criador do “Topa tudo por dinheiro”, Lívia foi apresentadora em algumas programações e esse ano foi convidada para fazer parte do programa Domingão do Huck, na Globo.

Junto ao marido de Angélica, ela estreou na atração sendo jurada fixa do quadro “Acredite em Quem Quiser” ao lado do Padre Fabio de Melo e de Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo.

Livia Andrade, 40 anos, também faz sucesso nas redes sociais, compartilhando sua rotina e algumas fotos que deixam os internautas alvoroçados. Recentemente, ela publicou uma foto com um look ousado para curtir a praia de Maresias (SP) no final de ano.

A apresentadora e comentadora posou de fio-dental e vestido transparente e ganhou muitos elogios no Instagram.

“Sempre um espetáculo”, comentou um seguidor. “Linda, sexy e maravilhosa”, disse outro. “Afrodite ficou no chinelo”, escreveu um terceiro, se referindo à deusa da mitologia grega.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2023/12:28:27

