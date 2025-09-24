Livramento: mecânico quase é esmagado por ônibus enquanto consertava veículo, na PB

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança registraram o caso que aconteceu em Mamanguape. Wellington Santana, de 26 anos, estava embaixo do ônibus quando o veículo começou a se movimentar sozinho.

Um homem escapou por pouco de ser atropelado enquanto consertava um ônibus em uma oficina da cidade de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, no último sábado (20). Imagens de um circuito de segurança do local, divulgadas na segunda-feira (22), mostram o momento em que o veículo se mexe sozinho e quase atropela o mecânico.

Wellington Santana, de 26 anos, consertava a parte de baixo de um ônibus escolar quando o veículo começou a se movimentar sozinho e quase passou por cima do mecânico, que conseguiu sair a tempo.

“Ele é uma pessoa muito brincalhona. Quando ele chegou, disse que quase ia para a Ilha do Abandono e rindo… Aí eu nem me importei, depois ele falou que quase ia morrendo, mas eu pensei que era brincadeira, aí depois chegou o vídeo, eu fiquei muito nervosa porque só Jesus que livrou ele” disse a esposa dele

Apesar do susto, o homem não teve nenhum ferimento e não precisou ser hospitalizado.

Fonte: G1

