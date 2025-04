Locutor é internado após levar chifrada de touro em rodeio

Foto: Reprodução | Ronaldo Xavante fraturou a costela e ainda sente fortes dores no estômago.

No último sábado (8), o locutor de rodeio Ronaldo Xavante, de 52 anos, precisou ser internado após ter sido chifrado por um touro durante uma competição realizada na cidade de Brodowski, em São Paulo. Após a pancada no estômago, Ronaldo caiu de joelhos e, em seguida, a equipe médica que estava presente no evento chegou para prestar atendimento.

Em primeiro momento, o locutor ficou internado na Unidade de Saúde Básica (UBS) do município, mas depois foi transferido para a Santa Casa de Batatais, que fica na mesma região do interior paulista. Em seu Instagram, Ronaldo informou que foi diagnosticado com uma fratura na costela e, que apesar de estar fazendo o tratamento da forma correta, ainda sente muitas dores no estômago.

Nas mídias sociais de Ronaldo Xavante, os seus seguidores desejaram melhoras ao locutor. “Glória a Deus! Já está aos cuidados dos médicos, tudo vai ficar bem!”, disse um internauta. “Melhoras, logo estará bem!”, desejou a Valent’s Produções e Eventos, organizadora do rodeio na cidade de Brodowski.

Ronaldo agradeceu todo o apoio que recebeu durante esse período. “Eu quero agradecer ao Marco, o motorista, a ambulância, a Natália, a minha casca de bala, a Daniela que está comigo. Então o meu muito obrigado a cada um de vocês, eu mantenho vocês informados. Já tô aqui então para poder fazer os exames e aqui a gente permanece internado até eu ficar bom e ter alta”, disse o locutor.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/08:16:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...