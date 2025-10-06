Logística das provas do Concurso Nacional Unificado transcorre sem ocorrências no Pará

Foto:Reprodução | As ações iniciaram às 7h, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na sede da Segup, e acompanhamento das escoltas nos 76 locais de prova.

A logística de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizadas neste domingo (5), ocorreu de forma tranquila no Pará, sem registro de ocorrências durante o período da manhã.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e contou com a mobilização de mais de 450 agentes de segurança pública em 17 municípios paraenses.

As ações iniciaram às 7h, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na sede da Segup, e acompanhamento das escoltas nos 76 locais de prova. O monitoramento e a alimentação de dados foram realizados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

A entrega dos malotes ficou sob responsabilidade dos Correios, que, com apoio da Polícia Militar do Pará (PMPA), concluíram a distribuição às 11h22, dentro do cronograma previsto.

De acordo com a tenente-coronel Ilanise Lisboa, coordenadora de segurança da Segup, a execução da primeira etapa ocorreu conforme o planejado.

“Tivemos essa primeira parte da distribuição dos malotes concluída dentro do que esperávamos, sem nenhuma alteração no curso do planejamento. Agora nos preparamos para a segunda etapa, prevista para iniciar às 13h, com a abertura dos portões nos locais de prova. Todo o processo só se encerra após a escolta reversa, quando os malotes retornam ao ponto de guarda e posterior envio à banca de correção”, explicou a coordenadora.

A previsão é que o encerramento das atividades logísticas e da escolta reversa ocorra até as 22h (horário de Brasília).

Tecnologia e integração nacional

Para o monitoramento das ações em todo o país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública utilizou a plataforma Sinespcard 3.0, ferramenta de gestão operacional que permite o acompanhamento em tempo real das ocorrências e a integração dos dados com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília.

No Pará, a operação contou com a atuação integrada das polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), além dos órgãos vinculados à Segup, como o Grupamento Aéreo (Graesp), CIOp e CICC.

Foto: Divulgação

Também participaram das ações a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, guardas municipais, órgãos de trânsito municipais, Equatorial Energia, Empresa Brasileira de Correios, banca organizadora do concurso, e equipes das secretarias municipais de Saúde e do Samu.

Participação dos candidatos

O CPNU é considerado o maior concurso público já realizado no país. De acordo com a comissão organizadora, o Pará ocupa a sétima colocação em número de inscritos, com 761.528 candidatos distribuídos em 17 municípios: Belém, Ananindeua, Barcarena, Cametá, Bragança, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Redenção, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Itaituba e Parauapebas.

