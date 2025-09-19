“Loirinho” morre em intervenção policial na BR-010 após roubo

(Foto: Reprodução) – O caso foi registrado na noite de quinta-feira (18), no km 18 da rodovia, sentido Santa Maria do Pará

Um homem identificado como ‘Loirinho’ morreu em uma intervenção policial na noite de quinta-feira (18), na BR-010, trecho entre os municípios de São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará. De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu durante diligências para recuperar uma motocicleta que havia sido roubada horas antes. Outros três suspeitos conseguiram fugir. Uma arma de fogo foi apreendida.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada por uma pessoa que relatou ter sido roubada por quatro suspeitos armados que estavam em motocicletas no bairro Padre Ângelo, em São Miguel do Guamá. A vítima teria repassado as informações para os policiais sobre as roupas que os suspeitos vestiam, como era a moto levada e a direção em que os homens teriam se evadido.

Após as buscas serem iniciadas, os suspeitos foram avistados passando por um posto de combustíveis no Km 18. Conforme a versão da polícia, quando os suspeitos avistaram a guarnição, atiraram contra os agentes e tentaram fugiram novamente. Houve troca de tiros e dois suspeitos que estavam em uma das motos caíram na pista. A outra dupla conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, aconteceu outro confronto com os suspeitos que caíram da moto e tentaram correr para uma área de mata. Um deles, identificado como ‘Loirinho’, foi baleado e socorrido ao Hospital de São Miguel. Ele não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. O outro suspeito fugiu no matagal. A motocicleta que havia sido roubada foi recuperada e um revólver calibre .38 foi apreendido.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/15:11:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...