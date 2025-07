Loja de Goiânia viraliza ao vender maçã do amor coberta com castanhas e folhas de ouro 24k

Loja de Goiânia viraliza após vender maçã do amor coberta com castanhas e folhas de ouro 24k. (Foto: Watson Andrade Mendonça/Arquivo pessoal)

Gravação foi feita pela influenciadora Bruna Pazini e já alcançou mais de 95 mil visualizações.

Uma loja de Goiânia chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar uma maçã do amor, mas diferente das convencionais. Isso porque a fruta é coberta com castanhas e folhas de ouro 24k, sendo comercializada por R$ 110.

Em um vídeo feito pela influenciadora Bruna Pazini, ela aparece provando o doce e mostra que aprovou. A gravação já alcançou mais de 95 mil visualizações.

“Gente, que incrível. Sensacional! Ela é bem grande e bem pesada. Não tem mais o palitinho de firmar. Tem todo um conceito”, diz.

Em entrevista ao G1, o empreendedor Watson Andrade Mendonça, que começou a fazer a combinação, disse que a maçã se chama “Caramel Apple Castanhas” e é feita com caramelo puxa-puxa, castanha-do-pará, castanha de caju, amêndoas, passas com chocolate ao leite e é coberta pelo elemento.

“É um doce típico dos Estados Unidos. Comecei a fazer porque não queria apenas a maçã do amor normal que temos por aqui. Primeiro, fiz ela mais simples, só com caramelo e chocolate, e depois fui criando novas como a de cereja, de uva e folha de ouro são 100% minhas”, afirmou.

Vale destacar que o estabelecimento também fornece outras opções, como a tradicional, que custa R$ 45.

Veja o vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso / Instagram/Bruna Pazini e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/16:34:40

