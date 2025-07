Loja no Pará corta sapatos antes de descarte e web reage: “Por que não doar?”

(Foto: Reprodução: Redes Sociais) – Na noite desta terça-feira (15), uma cena registrada em Capanema, no nordeste do Pará, gerou indignação entre internautas e abriu espaço para um debate sobre desperdício e empatia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma moradora flagrou dezenas de pares de calçados jogados na calçada, aparentemente destinados à coleta de lixo.

O que mais chamou atenção foi o estado dos itens: todos os calçados foram cortados aparentemente de maneira proposital, tornando-os inutilizáveis. Sandálias, tênis e sapatos de diferentes modelos estavam espalhados, alguns ainda em condições que poderiam atender pessoas em situação de vulnerabilidade.

Curiosa com a cena, a autora do vídeo se aproximou e constatou que os produtos haviam sido danificados de forma intencional, provavelmente para impedir qualquer reaproveitamento. A atitude gerou revolta, já que, mesmo com possíveis defeitos, os calçados poderiam ter sido doados para instituições sociais ou para pessoas carentes da região.

Até o momento, não se sabe quem descartou os itens nem o motivo para a destruição dos calçados. Mas vale informar que algumas empresas exigem o corte de produtos considerados danificados para, assim, receber o reembolso.

A repercussão do caso nas redes sociais levantou uma discussão importante: por que não doar ao invés de descartar? Em tempos de crise econômica e aumento da vulnerabilidade social, a decisão de inutilizar bens que poderiam ser reaproveitados gerou críticas e pedidos para que iniciativas de solidariedade sejam priorizadas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/15:12:47

